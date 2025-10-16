Najhoršie činnosti po manikúre: Týchto 8 vecí nerobte!
- DNES - 20:45
- Bratislava
Kvalitná manikúra vydrží na nechtoch až týždeň. Ak si však nedáte pozor, pokaziť ju môžete do niekoľkých minút po aplikovaní.
Aplikáciou sa proces nekončí. V snahe predĺžiť výdrž manikúry na nechtoch je potrebné správne sa o ňu postarať aj potom. Nechtové dizajnérky sa preto s portálom Huffington Post podelili o niekoľko tipov, ako predísť poškodeniu nechtov a ich skorému opotrebovaniu.
Počkajte v salóne
Foto: pexels.com
Po dokončení manikúry vás zrejme láka odísť hneď zo salónu a smerovať k ďalším povinnostiam. Ako však tvrdí zakladateľka kozmetickej značky Nails.Inc Thea Greenová, ešte niekoľko minút by ste mali radšej zotrvať v salóne.
„Naplánujte si aspoň 15 – 20 minút po skončení manikúry. Toľko zvyčajne trvá, kým lak kompletne zaschne, aj keď sa celkom neusadí,“ uviedla Greenová. Na úplné zaschnutie laku je potrebných niekoľko hodín, počas ktorých si na nechty treba dávať extra pozor.
Čo robiť pred odchodom
Ešte predtým, ako vyjdete zo salónu, naplánujte si kroky, ktoré treba vykonať. Ak ste prišli v bunde alebo kabáte, oblečte sa hneď po aplikovaní manikúry.
Julie Ventura zo známej nechtovej značky Orly Beauty okrem toho radí vopred si nachystať peniaze na platbu, prípadne zaplatiť ešte pred samotnou kúrou. Takto sa vyhnete prehrabávaniu čerstvo natretými nechtami v peňaženke. „Ak ste prišli autom, vyložte si kľúče,“ dodala.
8 činností, ktoré ničia manikúru
Foto: Martin Novak/Shutterstock.com
Ešte niekoľko hodín po aplikovaní manikúry si treba dávať pozor na svoju novú ozdobu. Riziko šmúh a preliačin hrozí najmä pri týchto činnostiach:
- prehrabávanie rukami v peňaženke alebo kabelke
- horúca voda (v priebehu najbližších hodín si umývajte ruky v studenej vode)
- nechty ako náradie: vyhnite sa otváraniu plechoviek, odlepovaniu štítkov a podobným aktivitám, pri ktorých používate nechty ako náradie
- spánok (čerstvý lak sa môže otlačiť na obliečky)
- stláčanie tlačidiel nechtami
- vkladanie rúk do tesných vreciek
- otváranie škatúľ
- prezliekanie posteľnej bielizne
