Merz chce na EÚ naliehať, aby využila zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine
- DNES - 11:31
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz chce na nadchádzajúcom summite lídrov Európskej únie naliehať na využitie zmrazených ruských aktív na poskytnutie 140-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Merz túto iniciatívu podporuje od septembra a pridala sa k nemu aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Kyjev by mal prostriedky vrátiť bez úrokov až po tom, čo Moskva vyplatí vojnové reparácie.
„Nechceme to robiť na predĺženie vojny, ale na jej ukončenie... (Ruský prezident Vladimir) Putin si musí uvedomiť, že naša podpora Ukrajine neoslabne, ale porastie,“ zdôraznil Merz. Podčiarkol, že práva na majetok nesmú byť porušené a právny status aktív nesmie byť zmenený.
Niektoré členské štáty EÚ dlhodobo odmietajú priame použitie zmrazených aktív pre obavy z oslabenia dôvery v euro, píše AFP. Väčšina zmrazených aktív, približne 170 miliárd eur, je uložená v spoločnosti Euroclear v Bruseli. Momentálne sa na podporu Ukrajiny využívajú iba úroky z týchto aktív. Belgicko odmietlo použiť samotné aktíva pre obavy z arbitrážnych žalôb a možnej povinnosti ich neskoršie vrátiť. Svoj súhlas s iniciatívou podmieňuje zárukami, že v prípade využitia týchto aktív na financovanie pôžičiek Ukrajine budú spoločne niesť prípadné riziká aj ostatné členské štáty Únie.
