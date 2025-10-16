  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
12°Bratislava

Merz chce na EÚ naliehať, aby využila zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine

  • DNES - 11:31
  • Berlín
Merz chce na EÚ naliehať, aby využila zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine

Nemecký kancelár Friedrich Merz chce na nadchádzajúcom summite lídrov Európskej únie naliehať na využitie zmrazených ruských aktív na poskytnutie 140-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Merz túto iniciatívu podporuje od septembra a pridala sa k nemu aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Kyjev by mal prostriedky vrátiť bez úrokov až po tom, čo Moskva vyplatí vojnové reparácie.

Nechceme to robiť na predĺženie vojny, ale na jej ukončenie... (Ruský prezident Vladimir) Putin si musí uvedomiť, že naša podpora Ukrajine neoslabne, ale porastie,“ zdôraznil Merz. Podčiarkol, že práva na majetok nesmú byť porušené a právny status aktív nesmie byť zmenený.

Niektoré členské štáty EÚ dlhodobo odmietajú priame použitie zmrazených aktív pre obavy z oslabenia dôvery v euro, píše AFP. Väčšina zmrazených aktív, približne 170 miliárd eur, je uložená v spoločnosti Euroclear v Bruseli. Momentálne sa na podporu Ukrajiny využívajú iba úroky z týchto aktív. Belgicko odmietlo použiť samotné aktíva pre obavy z arbitrážnych žalôb a možnej povinnosti ich neskoršie vrátiť. Svoj súhlas s iniciatívou podmieňuje zárukami, že v prípade využitia týchto aktív na financovanie pôžičiek Ukrajine budú spoločne niesť prípadné riziká aj ostatné členské štáty Únie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico by mal zastupovať Orbána na summite EÚ

Fico by mal zastupovať Orbána na summite EÚ

DNES - 11:27Zahraničné

Orbán poverí Fica zastupovaním na summite EÚ, kým bude mať prejav v Budapešti.

V Španielsku protestovali desaťtisíce ľudí proti operáciám Izraelu v Pásme Gazy

V Španielsku protestovali desaťtisíce ľudí proti operáciám Izraelu v Pásme Gazy

DNES - 7:41Zahraničné

Desiatky tisíc ľudí v Španielsku v stredu protestovali proti izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy, a to aj päť dní od uzavretia prímeria medzi Hamasom a Izraelom.

Maduro odsúdil Trumpove kroky a obvinil CIA z organizovania štátneho prevratu

Maduro odsúdil Trumpove kroky a obvinil CIA z organizovania štátneho prevratu

DNES - 6:15Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu skritizoval Spojené štáty za snahu o „štátny prevrat zorganizovaný CIA“.

Izrael hrozí obnovením bojov, toto žiada od Hamasu

Izrael hrozí obnovením bojov, toto žiada od Hamasu

DNES - 6:13Zahraničné

Izraelský minister obrany Jisrael Katz v stredu pohrozil obnovením bojov, ak palestínske militantné hnutie Hamas nedodrží podmienky dohody o prímerí v Pásme Gazy.

Vosveteit.sk
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsťČo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rokMicrosoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvoduAKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikáciiČoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP