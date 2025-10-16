Fico by mal zastupovať Orbána na summite EÚ
- DNES - 11:27
- Budapešť
Orbán poverí Fica zastupovaním na summite EÚ, kým bude mať prejav v Budapešti.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán príde na summit Európskej únie 23. októbra neskôr, v pláne má totiž prejav na budapeštianskom Kossuthovom námestí pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956. Premiér na Facebooku zverejnil vo štvrtok video, v ktorom uviedol, že požiada predsedu vlády SR Roberta Fica, aby v čase jeho neprítomnosti presadzoval maďarský postoj, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán predtým v rozhovore pre server mandiner.hu hovoril aj o tom, že opakovane žiadal, aby sa summit EÚ nekonal v deň maďarského štátneho sviatku, čo však v Bruseli neakceptovali. Premiér tak do Bruselu odletí po svojom prejave.
Server telex.hu pripomína, že summit EÚ sa začína o 10.00 h, premiérov prejav na Kossuthovom námestí je plánovaný až na 13.00 h. Orbán dodal, že túto skutočnosť oznámi Bruselu písomne.
Merz chce na EÚ naliehať, aby využila zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine
Nemecký kancelár Friedrich Merz chce na nadchádzajúcom summite lídrov Európskej únie naliehať na využitie zmrazených ruských aktív na poskytnutie 140-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu.
V Španielsku protestovali desaťtisíce ľudí proti operáciám Izraelu v Pásme Gazy
Desiatky tisíc ľudí v Španielsku v stredu protestovali proti izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy, a to aj päť dní od uzavretia prímeria medzi Hamasom a Izraelom.
Maduro odsúdil Trumpove kroky a obvinil CIA z organizovania štátneho prevratu
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu skritizoval Spojené štáty za snahu o „štátny prevrat zorganizovaný CIA“.
Izrael hrozí obnovením bojov, toto žiada od Hamasu
Izraelský minister obrany Jisrael Katz v stredu pohrozil obnovením bojov, ak palestínske militantné hnutie Hamas nedodrží podmienky dohody o prímerí v Pásme Gazy.