Fico by mal zastupovať Orbána na summite EÚ

  • DNES - 11:27
  • Budapešť
Orbán poverí Fica zastupovaním na summite EÚ, kým bude mať prejav v Budapešti.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán príde na summit Európskej únie 23. októbra neskôr, v pláne má totiž prejav na budapeštianskom Kossuthovom námestí pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956. Premiér na Facebooku zverejnil vo štvrtok video, v ktorom uviedol, že požiada predsedu vlády SR Roberta Fica, aby v čase jeho neprítomnosti presadzoval maďarský postoj, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán predtým v rozhovore pre server mandiner.hu hovoril aj o tom, že opakovane žiadal, aby sa summit EÚ nekonal v deň maďarského štátneho sviatku, čo však v Bruseli neakceptovali. Premiér tak do Bruselu odletí po svojom prejave.

Server telex.hu pripomína, že summit EÚ sa začína o 10.00 h, premiérov prejav na Kossuthovom námestí je plánovaný až na 13.00 h. Orbán dodal, že túto skutočnosť oznámi Bruselu písomne.

Zdroj: Info.sk, TASR
