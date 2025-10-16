Bratislava odstraňuje pomník Mareka Čulena. Bubla: Ide o symbol neslobody
Hlavné mesto SR Bratislava vo štvrtok začalo s odstraňovaním pomníka Mareka Čulena v hornej časti Námestia slobody. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Sme presvedčení, že čestné miesto na Námestí slobody by nemal mať človek, ktorý sa stal jedným zo symbolov neslobody,“ uviedol hovorca s odkazom na minulosť Čulena i samotného diela.
Pripomenul, že pomník vznikol v roku 1978 ako pocta vplyvnému predstaviteľovi komunistického režimu. „Okrem účasti na založení Komunistickej strany Československa Marek Čulen pôsobil aj ako povereník pre poľnohospodárstvo na Slovensku, čím bol zodpovedný za realizáciu najtvrdších prejavov likvidácie súkromného roľníctva,“ priblížil Bubla. Upozornil, že v Čulenovej rodnej obci Brodské odstránili po Nežnej revolúcii pamätnú izbu i pomník venovaný Čulenovi, rovnako zrušili názov základnej školy, ktorý niesol jeho meno. „K obdobnému kroku po viacerých výzvach a neúspešných pokusoch viacerých iniciatív teraz pristúpilo aj mesto Bratislava, ktoré má pomník vo svojom vlastníctve,“ dodal hovorca hlavného mesta.
Uistil, že v zmysle autorského zákona boli o odstránení pomníka informovaní aj dediči autorských práv po sochárovi Vladimírovi Môťovskom a spoluautori diela. „Pomník bude po odstránení prevezený do depozitára Galérie mesta Bratislavy a v priestore námestia následne dôjde k nevyhnutnej revitalizácii, teda k oprave prístupových chodníkov, úprave asfaltovej plochy aj zelene v jej bezprostrednom okolí,“ dodal Bubla.
Marek Čulen bol jedným zo zakladateľov komunistického hnutia, oddaný boľševik. Po vojne a komunistickom prevrate v roku 1948 sa dostal do najvyšších orgánov komunistickej strany, bol povereníkom poľnohospodárstva SNR v 50. rokoch a nesie zodpovednosť za osudy desaťtisícov občanov - roľníkov počas násilnej kolektivizácie.
Čulenov bronzový pomník odhalili v parčíku nad Námestím slobody (vtedajšie Gottwaldovo námestie) v Bratislave v roku 1978. Sochy mal aj v Brodskom a Senici, ale tie po roku 1989 odstránili. V minulosti vznikla aj petícia občanov za odstránenie sochy, v roku 2021 požiadalo o to Staré Mesto. Odôvodnilo to tým, že ho nepovažuje za pripomienku historickej doby, ale temné miesto v našej pamäti. Hlavné mesto ubezpečilo, že sa požiadavkou mestskej časti bude zaoberať, upozornilo však, že musí postupovať podľa zákona o vojnových hroboch a v súlade s koncepciou narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami. Pomník bol klasifikovaný ako vojnový hrob.
Kotlár reagoval na trestné stíhanie: Stojím si za svojimi vyjadreniami
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami.
KDH organizuje na protest, varuje pred diskrimináciou v školách
Opozičné KDH varuje pred diskrimináciou cirkevných a súkromných škôl, ktorú môžu priniesť návrhy zákonov z dielne ministerstva školstva.
Po nehode vlakov zostáva v troch nemocniciach hospitalizovaných 16 ľudí
Po pondelkovej zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou ostáva v troch nemocniciach na východe Slovenska hospitalizovaných 16 zranených.
PS chce predložiť uznesenie na odsúdenie úvah o zrušení ŠTS
Opozičné hnutie PS nepovažuje úvahy koaličných predstaviteľov o zrušení Špecializovaného trestného súdu za náhodu.