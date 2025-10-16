  • Články
Wizz Air obnoví lety medzi Bratislavou a Košicami

  • DNES - 11:10
  • Bratislava
Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra.

Prvý let leteckej spoločnosti Wizz Air na linke z Bratislavy do Košíc sa uskutoční 21. novembra o 6.30 h ráno. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Premiér dodal, že obnovenie tejto linky navrhoval už počas svojej minulej vlády v roku 2016, no vtedajší minister dopravy mal podľa neho iné priority.

Oceňujem, že keď som pánovi ministrovi Rážovi pri nástupe do jeho funkcie povedal, pán minister, prosím, urob všetko pre to, aby sme opäť obnovili toto spojenie, tak na to reagoval pozitívne,“ povedal Fico. Premiér pripomenul, že v Európe sú dve hlavné prekážky rozvoja, a to je verejné obstarávanie a nedobré a neefektívne politické systémy. „Asi by to trvalo kratšie, ale jednoducho všetko musí prejsť komplikovanými procedúrami,“ dodal.

Premiér dodal, že rozhodnutie z roku 2006 zrušiť plánovanú privatizáciu letiska, bol správny krok a odvtedy sa letisko výrazne obnovilo. Nevylúčil ani diskusiu o jeho možnom rozšírení. Rekordné počty cestujúcich z roku 2019 sa súce doteraz nepodarilo prekonať, no podľa premiéra sa vtedajší počet 2,3 milióna cestujúcich v tomto roku môže minimálne vyrovnať. Ministra Jozefa Ráža (nominant Smer-SD) vyzval, aby urobil všetky kroky na ďalší rozvoj letiska.

Ráž pripomenul, že na spustenie linky bolo treba vybaviť na Európskej komisii notifikáciu a schválenie služby vo verejnom záujme, a tiež zrealizovať výber prevádzkovateľa linky. „Nikto z nás nečakal, aký pozitívny multiplikačný efekt táto linka spôsobí,“ upozornil. Spoločnosť Wizz Air tým, že sa rozhodla obnoviť túto linku, zároveň umiestnila do Bratislavy ďalšie štyri lietadlá a priniesla 21 nových destinácií.

Zdroj: Info.sk, TASR
