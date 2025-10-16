Najväčším rizikom pre chrbticu je dlhodobé sedenie či nedostatok pohybu
Najväčším rizikom pre chrbticu je dlhodobé sedenie, nedostatok pohybu a nesprávne držanie tela.
Zdravie chrbtice si však možno chrániť pravidelným pohybom, vhodným cvičením a správnymi pracovnými návykmi. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa chrbtice to uviedol vedúci fyzioterapeut z Nemocnice Agel Bratislava Patrik Vidňanský.
„Najvhodnejším a najprirodzenejším spôsobom, ako si preventívne udržať zdravý chrbát ja pravidelne sa hýbať a vyhýbať sa dlhému sedeniu. Pri sedavej práci sa pokúsiť striedať polohy a používať rôzne ergonomické pomôcky. Dôležité je aj posilňovať stred tela (správne dýchanie cez bránicu, brušné, panvové a chrbtové svalstvo), ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri správnom držaní tela. Pri intenzívnych a neustupujúcich bolestiach je, samozrejme, dôležité vyhľadať odbornú pomoc,“ uviedol Vidňanský.
V rámci cvičení pre zdravý chrbát odporúča napríklad mačací chrbát, rotácie v sede či pretiahnutie chrbtice v stoji. Na precvičenie krčnej chrbtice radí zatlačiť na pár sekúnd bradu dozadu a uvoľniť či nakláňať hlavu do strán. Pomôcť môže podľa jeho slov aj správne nastavená pracovná stolička, monitor vo výške očí, krátke prestávky na pretiahnutie či dýchanie do bránice.
„Niekedy postačuje aj desať až 15 minút cvičenia denne, aby sme predišli bolestiam a stuhnutiu chrbtice. Prevencia je oveľa jednoduchšia a účinnejšia než následné riešenie a liečenie už vzniknutých problémov,“ dodal odborník.
Hrozí vám z behu viac vrások? Lekár varuje pred populárnym športom a radí lepšiu alternatívu
Plastický chirurg varuje pred obľúbeným športom, najmä vo vyššom veku.
Tento zvyk predlžuje príznaky dlhého covidu
Vedci varujú pred zlozvykom, ktorý zhoršuje zotavovanie po nakazení vírusom ochorenia covid-19.
Balená voda po dátume spotreby: Môže vám jej pitie uškodiť?
Čo znamená dátum spotreby na fľašiach s balenou vodou a aké následky na zdravie má jej pitie?
Rakovina močového mechúra: Prečo sú viac ohrození muži?
Vedci identifikovali nečakaný faktor, ktorý prispieva k vzniku rakoviny močového mechúra. Prečo ohrozuje najmä mužov?