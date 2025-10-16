  • Články
Najväčším rizikom pre chrbticu je dlhodobé sedenie či nedostatok pohybu

  • DNES - 10:54
  • Bratislava
Najväčším rizikom pre chrbticu je dlhodobé sedenie, nedostatok pohybu a nesprávne držanie tela.

Zdravie chrbtice si však možno chrániť pravidelným pohybom, vhodným cvičením a správnymi pracovnými návykmi. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa chrbtice to uviedol vedúci fyzioterapeut z Nemocnice Agel Bratislava Patrik Vidňanský.

Najvhodnejším a najprirodzenejším spôsobom, ako si preventívne udržať zdravý chrbát ja pravidelne sa hýbať a vyhýbať sa dlhému sedeniu. Pri sedavej práci sa pokúsiť striedať polohy a používať rôzne ergonomické pomôcky. Dôležité je aj posilňovať stred tela (správne dýchanie cez bránicu, brušné, panvové a chrbtové svalstvo), ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri správnom držaní tela. Pri intenzívnych a neustupujúcich bolestiach je, samozrejme, dôležité vyhľadať odbornú pomoc,“ uviedol Vidňanský.

V rámci cvičení pre zdravý chrbát odporúča napríklad mačací chrbát, rotácie v sede či pretiahnutie chrbtice v stoji. Na precvičenie krčnej chrbtice radí zatlačiť na pár sekúnd bradu dozadu a uvoľniť či nakláňať hlavu do strán. Pomôcť môže podľa jeho slov aj správne nastavená pracovná stolička, monitor vo výške očí, krátke prestávky na pretiahnutie či dýchanie do bránice.

Niekedy postačuje aj desať až 15 minút cvičenia denne, aby sme predišli bolestiam a stuhnutiu chrbtice. Prevencia je oveľa jednoduchšia a účinnejšia než následné riešenie a liečenie už vzniknutých problémov,“ dodal odborník.

Zdroj: Info.sk, TASR
