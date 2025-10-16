  • Články
Z vraždy novorodenca obvinili 40-ročnú ženu, nejde o Slovenku

  • DNES - 10:26
  • Bratislava
Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvinenej.

Policajný vyšetrovateľ vzniesol voči 40-ročnej občianke Vietnamu T. M. T. obvinenie z vraždy novorodenca. Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v utorok (14. 10.) v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 40-ročnej T. M. T., občianke Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou,“ spresnila polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
