Z vraždy novorodenca obvinili 40-ročnú ženu, nejde o Slovenku
Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvinenej.
Policajný vyšetrovateľ vzniesol voči 40-ročnej občianke Vietnamu T. M. T. obvinenie z vraždy novorodenca. Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v utorok (14. 10.) v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 40-ročnej T. M. T., občianke Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou,“ spresnila polícia na sociálnej sieti.
