India podľa Trumpa sľúbila zastavenie nákupu ruskej ropy
- DNES - 8:04
- Singapur
Ceny ropy vzrástli vo štvrtok približne o 1 %, keď trhy zareagovali na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módi mu prisľúbil zastavenie nákupu ruskej ropy.
Tá sa na celkovom dovoze ropy do Indie podieľa približne tretinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.02 h SELČ 62,46 USD (53,74 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 55 centov (0,89 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 58,85 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov, alebo o 1 %.
Počas predchádzajúceho obchodovania dosiahli obidva kontrakty najnižšiu úroveň od začiatku mája. Trhy tak reagovali na rastúce napätie v obchode medzi Čínou a USA a na prognózy Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), že svetové trhy s ropou budú v roku 2026 pravdepodobne čeliť prebytku v objeme štyri milióny barelov denne. To je výraznejší prebytok, než IEA zverejnila v predchádzajúcej prognóze. Dôvodom je najmä postupné zvyšovanie produkcie zo strany ropných producentov z OPEC+.
Neskôr však Trump vyhlásil, že India zastaví nákup ropy z Ruska a Washington sa pokúsi presvedčiť aj Čínu, aby urobila to isté. Cieľom je zastaviť Moskve prísun financií z predaja komodity a prinútiť ju tak rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Po uvalení sankcií zo strany USA a Európskej únie na Rusko sú v súčasnosti najväčšími dovozcami ruskej ropy prepravovanej po mori práve India a Čína. Módi celé mesiace odolával tlaku USA, aby dovoz ruskej ropy zastavil, pričom indická vláda sa odvolávala na energetickú bezpečnosť krajiny.
Investori okrem toho čakajú na oficiálne informácie o vývoji zásob ropy v USA zo strany ministerstva energetiky. Predbežné údaje zverejnil v stredu (15. 10.) Americký ropný inštitút (API), podľa ktorého zásoby ropy v týždni do 10. októbra vzrástli o 7,36 milióna barelov. Zvýšili sa aj zásoby benzínu, naopak, zásoby ropných destilátov zaznamenali pokles.
