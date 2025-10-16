V Španielsku protestovali desaťtisíce ľudí proti operáciám Izraelu v Pásme Gazy
- DNES - 7:41
- Madrid
Desiatky tisíc ľudí v Španielsku v stredu protestovali proti izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy, a to aj päť dní od uzavretia prímeria medzi Hamasom a Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Niektorí maskovaní demonštranti v Barcelone rozbili okná kaviarne a reštaurácie rýchleho občerstvenia. Tie mali podľa protestujúcich prepojenie na Izrael, informovala štátna televízia RTVE. Demonštranti tiež podpálili niekoľko veľkých plastových kontajnerov na domový odpad. K nepokojom došlo aj pred izraelským konzulátom.
RTVE tiež informovala, že k stretom s políciou došlo už skôr, keď sa protestujúci pokúsili zabrániť basketbalovému tímu Hapoel Jerusalem opustiť železničnú stanicu. Izraelský tím mal odohrať zápas bez divákov proti španielskemu klubu Baxi Manresa. Polícia použila slzotvorný plyn proti protestujúcim, ktorí po nej hádzali fľaše a iné predmety.
Demonštrácie sa konali aj v iných veľkých mestách, vrátane Madridu, Bilbaa, Valenie a Sevilly. Okrem miernych meškaní hromadnej dopravy a krátkych prerušení televízneho vysielania neboli hlásené žiadne vážnejšie narušenia verejného života.
Španielsko je jedným z najtvrdších kritikov izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy v rámci Európskej únie. Krajina uvalila na Izrael zbrojné embargo a vydala zákaz vstupu na svoje územie pre členov vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Španielsky premiér Pedro Sánchez predtým obvinil Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy.
