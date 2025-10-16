  • Články
Maduro odsúdil Trumpove kroky a obvinil CIA z organizovania štátneho prevratu

  • DNES - 6:15
  • Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu skritizoval Spojené štáty za snahu o „štátny prevrat zorganizovaný CIA“.

Urobil tak krátko po tom, ako jeho americký náprotivok Donald Trump vyhlásil, že zvažuje útoky na drogové kartely na pevnine Venezuely. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a stanice BBC.

Trump v ten istý deň potvrdil, že poveril Ústrednú spravodajskú službu (CIA) vykonávať tajné operácie na Venezuele, čo podľa agentúry Reuters znamená výrazné zintenzívnenie snáh USA vyvíjať tlak na vládu prezidenta Nicolasa Madura. Trump sa však odmietol vyjadriť k tomu, či je cieľom CIA práve zvrhnúť Madura.

Nie vojne v Karibiku... Nie zmene režimu... Nie štátnym prevratom organizovaným CIA,“ vyhlásil Maduro v prejave pred výborom, ktorý bol zriadený po tom, čo Washington vyslal svoje vojnové lode do Karibiku v rámci operácie zameranej na boj proti pašovaniu drogám.

Americké sily v posledných týždňoch uskutočnili v medzinárodných vodách najmenej päť útokov na venezuelské lode podozrivé z pašovania drog, ktoré si podľa doterajších údajov vyžiadali najmenej 27 mŕtvych.

Zvýšená prítomnosť americkej armády v regióne vyvolala v Caracase obavy z možného útoku na pevninu Venezuely, najmä pre vyjadrenia amerického prezidenta, že sa USA budú „sústrediť na pevninu“, keďže „už majú kontrolu nad morom“.

Po zásahu ďalšej lode Maduro nariadil vojenské cvičenia v najväčších slumoch krajiny a vyhlásil, že mobilizuje armádu, políciu a civilnú milíciu na obranu venezuelských „hôr, pobrežia, škôl, nemocníc, tovární a trhov“.

Na otázku prečo povolil CIA vstúpiť do Venezuely Trump v stredu odpovedal novinárom, že krok povolil z dvoch dôvodov. „Po prvé, oni [Venezuela] vyprázdnili svoje väznice do Spojených štátov. A druhou vecou sú drogy. Z Venezuely k nám prúdia veľké množstvá drog a veľa venezuelských drog prichádza po mori..., ale my ich zastavíme aj na súši,“ zdôraznil.

Zdroj: Info.sk, TASR
