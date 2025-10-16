  • Články
Izrael hrozí obnovením bojov, toto žiada od Hamasu

  • DNES - 6:13
  • Jeruzalem
Izrael hrozí obnovením bojov, toto žiada od Hamasu

Izraelský minister obrany Jisrael Katz v stredu pohrozil obnovením bojov, ak palestínske militantné hnutie Hamas nedodrží podmienky dohody o prímerí v Pásme Gazy.

Vyhlásenie prišlo po tom, ako hnutie odovzdalo pozostatky ďalších dvoch mŕtvych rukojemníkov a uviedlo, že bez špecializovaného vybavenia nebude schopné z trosiek spustošeného územia vyzdvihnúť ďalšie telá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ak Hamas odmietne dodržať dohodu, Izrael v koordinácii so Spojenými štátmi obnoví boje a bude konať s cieľom dosiahnuť úplnú porážku Hamasu, zmeniť realitu v Gaze a dosiahnuť všetky vojenské ciele,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Podľa dohody o prímerí, sprostredkovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom, mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá, v utorok ďalšie štyri - pričom o jednom z nich izraelská armáda uviedla, že nepatrí žiadnemu izraelskému rukojemníkovi - a v stredu vrátila ďalšie dve telá.

Odboj dodržal dohodu a odovzdal všetkých žijúcich zajatcov a telá, ku ktorým sa vedel dostať,“ vyhlásil predtým Hamas. „Na nájdenie a vyzdvihnutie zvyšných tiel je potrebné značné úsilie a špeciálne vybavenie a vynakladáme veľké úsilie na uzavretie tejto záležitosti,“ dodala palestínska skupina.

V reakcii na slová izraelského ministra obrany v stredu vysokopostavení americkí predstavitelia zdôraznili, že Hamas má stále v úmysle dodržať dohodu o vrátení tiel rukojemníkov. „Naďalej od nich (Hamasu) počujeme, že majú v úmysle dohodu dodržať. Chcú, aby bola dohoda v tomto ohľade splnená,“ povedal jeden z predstaviteľov novinárom pod podmienkou zachovania anonymity. Dôkazom je podľa neho práve to, že každý deň hnutie vrátilo ďalšie a ďalšie telá.

Americkí predstavitelia taktiež argumentovali náročnosťou získavania tiel zo zničeného terénu. USA v súčasnosti spolu s ďalšími mediátormi, vrátane Turecka, zvažujú program odmien pre ľudí, ktorí pomáhajú lokalizovať telá mŕtvych rukojemníkov.

Trump: Izrael obnoví boje hneď, ako poviem

Americký prezident Donald Trump by zvážil umožniť izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi obnovenie bojov v Pásme Gazy v prípade, ak palestínske militantné hnutie Hamas odmietne dodržať svoju časť dohody o prímerí. Trump sa tak vyjadril v stredu pre stanicu CNN a dodal, že izraelské jednotky by sa mohli vrátiť do palestínskych ulíc „hneď, ako poviem slovo,“ informuje TASR.

„To, čo sa deje s Hamasom, to sa rýchlo vyrieši,“ povedal Trump. CNN pripomína, že Izrael obviňuje palestínsku skupinu z porušovania dohody, pretože neodovzdala telá všetkých zvyšných rukojemníkov.

Hamas mal živých i mŕtvych rukojemníkov odovzdať podľa štvrtého bodu Trumpovho mierového plánu pre Gazu do 72-hodín od ukončenia bojov. Táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Hamas však nevrátil všetky ostatky a tvrdí, že má problém nájsť telá rukojemníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
