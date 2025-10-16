  • Články
Kaliňák: Rezort obrany podpísal v Bruseli dve významné dohody

  • DNES - 6:11
  • Brusel
Ministerstvo obrany chce do konca roka predstaviť kompletne "nového vojaka".

Podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu večer potvrdil, že Ministerstvo obrany (MO) SR podpísalo zmluvu s chorvátskou agentúrou Alan na dodávku tkanín pre nové uniformy vojakov Ozbrojených síl SR. Dodal tiež, že Slovensko podpísalo s niektorými členskými krajinami NATO memorandum o podpore slovenského obranného priemyslu. Oznámil to počas ministerskej schôdze štátov NATO v Bruseli. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie ministerstva.

Chorvátska tlačová agentúra HINA predtým uviedla, že Slovensko v stredu uzavrelo s Chorvátskom osemročný kontrakt v hodnote približne 30 miliónov eur.

Podľa Kaliňáka ide o veľmi významnú zmluvu, ktorá Slovensku zabezpečí dodávky látok na výstroj vojakov. Povedal, že práve v tejto oblasti bol v minulosti veľký problém. „Je to mimoriadne demotivujúce, keď máte nekvalitné materiály, v ktorých máte ako vojak pôsobiť,“ zdôraznil Kaliňák. Rozhodujúcim faktorom pri výbere dodávateľa bola podľa jeho slov práve udržateľná kvalita materiálov.

Šéf rezortu zároveň doplnil, že cieľom ministerstva je do konca roka predstaviť kompletne „nového vojaka“ vrátane kompletnej výstroje.

Dohodu s chorvátskymi textilnými spoločnosťami Čateks a Galeb podpísali za prítomnosti ministrov obrany oboch krajín riaditeľ chorvátskej štátnej agentúry Alan určenej na obchod s vojenským materiálom Goran Basarac a generálny riaditeľ sekcie modernizácie armády na slovenskom ministerstve obrany Martin Čatloš.

Popri rokovaniach Slovensko podpísalo aj spoločné memorandum s aliančnými partnermi na podporu slovenského obranného priemyslu. „Predovšetkým ide o podporu nášho Vojenského technického a skúšobného ústavu, ktorý by mal byť aj určitým centrom výnimočnosti (NATO) pre delostrelectvo, muníciu a nepriamu paľbu. To je to v čom sme najlepší, to čo nás predáva aj v zahraničí,“ dodal.

Dokument o budúcej spolupráci podpísali ministri obrany Veľkej Británie, Kanady, Turecka, Fínska, Chorvátska, Maďarska, Belgicka a Talianska.

Zdroj: Info.sk, TASR
