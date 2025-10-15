Lipavský: Ak Babiš skončí s muničnou iniciatívou pre Ukrajinu, poškodí povesť ČR
Ak by budúca česká vláda zrušila muničnú iniciatívu a napríklad by ju mal na starosti iný štát, podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského by to poškodilo reputáciu Česka v zahraničí.
Povedal to v stredu v relácii Interview ČT24. Dodal, že v takej intenzite, ako prebieha v súčasnosti, by sa iniciatíva inde obnovovala len ťažko, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„My sme vytvorili trhovisko, kde sa stretáva ponuka toho, čo sú firmy schopné dodať a za akú cenu, donori, ktorí prichádzajú a hovoria: 'My máme peniaze, ktoré sme pripravení dať Ukrajine na muníciu,' a je tam, samozrejme, ukrajinská strana. Je to vlastne trojstranná vec. České ministerstvo obrany a agentúra AMOS (Agentúra pre medzivládnu obrannú spoluprácu) nad tým drží ochrannú ruku,“ povedal Lipavský. Zdôraznil, že toto „trhovisko“ sa nedá prevádzkovať bez politickej podpory, ktorú do toho podľa neho predseda hnutia ANO Andrej Babiš dať nechce, a nejde to ani bez toho, aby sa ČR u donorov za pomoc prihovorila.
Na otázku, či by toto „trhovisko“ nemohla prevádzkovať iná krajina, odpovedal, že by sa tým zbytočne poškodila reputácia ČR. „V takej sile sa to bude ťažko niekde inde obnovovať. Tá závisť Andreja Babiša, že niekto má väčší balík peňazí než on, vedie k takýmto šialeným veciam. Myslím si, že toto je to skutočné vysvetlenie – jeho závisť,“ domnieva sa končiaci minister.
Doplnil, že kabinet Petra Fialu schválil pre Ukrajinu na ďalšie roky balík pomoci v ročnej výške jednej miliardy korún, ktorý zahŕňa napríklad financie na projekty opráv nemocníc či energetickej siete. Ak by budúca vláda túto položku v rozpočte škrtla, projekty sa nerozbehnú. To by podľa Lipavského znamenalo taktiež reputačné riziko a straty pre český biznis.
Lipavský tiež komentoval Babišove slová o tom, že ak bude vládnuť, chce obnoviť Vyšehradskú štvorku (V4). Podľa ministra sa Babišova predstava nenaplní rovnako, ako sa to podľa jeho slov nepodarilo slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Zdôraznil, že Maďarsko a Poľsko sú tak „rozhádané“, že si odvolali veľvyslancov. „Nie je to o tom, že by to len česká vláda ,zabila‘... Tie krajiny sa teraz nezhodnú. Je to úplne falošná chiméra, že V4 môže v tejto chvíli v Európe niečo dokázať, a Andrej Babiš to veľmi rýchlo zistí, ak bude v zostavovaní vlády úspešný,“ dodal Lipavský.
