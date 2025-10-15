  • Články
Euronews: Slovensko a Rakúsko zablokovali 19. sankčný balík proti Rusku

  • DNES - 19:54
  • Brusel
Stáli predstavitelia členských štátov pri Európskej únii sa v stredu nedohodli na 19. balíku sankcií proti Rusku. Podľa televízie Euronews ho blokujú Slovensko a Rakúsko.

Navrhovaný balík, o ktorom sa rokuje už takmer mesiac, sa zameriava na ruský skvapalnený zemný plyn (LNG), ropnú infraštruktúru, takzvanú tieňovú flotilu tankerov a kryptomenové platformy, ako aj na pohyb ruských diplomatov v rámci EÚ.

Po niekoľkých týždňoch rokovaní sa podarilo dohodnúť technické a právne detaily sankcií, uviedli pre Euronews nemenovaní diplomati s tým, že v stredu sa očakávalo na schôdzke stálych predstaviteľov dosiahnutie konečnej dohody na balíku. Slovensko a Rakúsko - každé z iných dôvodov - však dohodu zablokovali.

Euronews dáva stredajší postoj SR na schôdzke veľvyslancov do súvisu s telefonátom slovenského premiéra Roberta Fica s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom, o ktorom šéf slovenskej vlády informoval v stredu popoludní. „Opakovane som Antóniovi Costovi pripomenul, že nemám záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebudem vidieť v záveroch summitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, kvôli ktorým sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná,“ spresnil premiér.

Odmietam, aby sme takéto vážne témy ‚vybavili‘ v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje. Oznámil som Antóniovi Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predložíme za vládu SR podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov,“ dodal Fico.

Ako pokračuje Euronews, popri Slovensku sa proti sankčnému balíku postavilo v stredu aj Rakúsko, ktoré žiada rozmrazenie aktív ruskej spoločnosti Rasperia Trading, aby mohla zaplatiť odškodné vo výške 2,1 miliardy eur rakúskej banke Raiffeisen Bank International (RBI) po prehratom súdnom procese v Moskve zo začiatku tohto roka.

Podľa Euronews sa však členské štáty obávajú, že ak by Únia vyhovela požiadavke Rakúska, mohlo by to otvoriť Pandorinu skrinku a začali by sa podobné žiadosti množiť. Nie je teda jasné, či Viedeň túto vec pretlačí až na budúcotýždňový summit EÚ.

Rakúske ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že naďalej podporuje Ukrajinu a tiež sankčný režim voči Rusku, avšak chce chrániť aj záujmy svojich firiem. A v tomto prípade by sankcie pomohli vyhnúť sa ruskej firme v zaplatení odškodného, upozornilo rakúske ministerstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
