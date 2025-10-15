MZ: Očkovanie v ZSS je plne v kompetencii ich zriaďovateľov a lekárov
Očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) proti COVID-19, chrípke a pneumokokom je plne v kompetencii zriaďovateľov týchto centier a lekárov, ktorí majú tieto zariadenia vo svojom kmeni. Konštatuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
Reaguje tak na výzvu lekárov z iniciatívy Lekári nahlas, ktorí rezort vyzvali na urýchlené riešenie situácie v organizovaní očkovania rizikových skupín obyvateľov, najmä seniorov, chronicky chorých pacientov a osôb v zariadeniach sociálnych služieb.
„MZ SR koordinovalo očkovanie výhradne v čase mimoriadnej situácie, a to proti ochoreniu COVID-19. Nie je možné požadovať, aby MZ SR na seba preberalo túto činnosť v čase, ktorý nemá štatút mimoriadna situácia,“ odkazuje komunikačný odbor MZ SR.
Ministerstvo podľa vlastných vyjadrení zabezpečilo dostatok nových vakcín Comirnaty LP.8.1 a každý, kto sa chce dať dobrovoľne zaočkovať, túto možnosť dostane. K 18 očkovacím centrám sa okrem toho tento týždeň pridáva ďalších šesť. Rezort zdravotníctva zároveň podotýka, že uzatvára dohody aj s ambulantnými lekármi, ktorí prejavili záujem a už budúci týždeň budú môcť očkovať svojich pacientov vakcínou Comirnaty LP.8.1. Aktuálne sú uzavreté zmluvy s 38 ambulanciami.
„Rezort zdravotníctva je pripravený uzatvoriť zmluvy so všetkými lekármi, ktorí prejavia záujem vrátane ambulancií, do ktorých starostlivosti spadajú aj domovy dôchodcov, aby bolo očkovanie čo najbližšie k ľuďom,“ zdôrazňuje MZ SR.
Ministerstvo zároveň vníma informácie zverejnené vo výzve ako zavádzajúce. Dôrazne odmieta tvrdenie, že zdravotná prevencia je obmedzená administratívou.
Lekári z iniciatívy v rámci výzvy ministerstvu pripomenuli, že táto povinnosť vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Upozornili, že terajší stav stále neumožňuje očkovanie tisícov rizikových pacientov a vážne narúša rovnosť v prístupe k preventívnej starostlivosti. Tvrdia, že všeobecní lekári, ktorí v septembri požiadali o možnosť očkovať proti COVID-19, stále nemajú vakcíny v ambulanciách. Nemajú ich podľa nich ani nemocnice, ktoré požiadali o očkovanie, okrem 16 oficiálnych očkovacích centier.
Od MZ SR žiadajú, aby nasadilo a koordinovalo výjazdové očkovacie tímy pre zariadenia sociálnych služieb a rizikové skupiny obyvateľstva. Taktiež, aby transparentne informovalo o dostupnosti vakcín a organizácii očkovania. „Zdravotná prevencia nesmie byť obmedzená administratívou. Ide o ochranu zdravia tých, ktorí ju najviac potrebujú,“ dodali lekári.
