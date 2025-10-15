  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 15.10.2025Meniny má Terézia
13°Bratislava

Francúzsky správny súd potvrdil pre Le Penovú zákaz kandidovať vo voľbách

  • DNES - 19:28
  • Paríž
Francúzsky správny súd potvrdil pre Le Penovú zákaz kandidovať vo voľbách

Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová neuspela pri pokuse zvrátiť svoje vylúčenie z volieb.

Najvyšší správny súd - Štátna rada - totiž v stredu zamietol jej odvolanie proti rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa, ktorý Le Penovej udelil okamžitý päťročný zákaz kandidovať vo voľbách. Sudcovia uviedli, že príslušné predpisy je možné zmeniť iba legislatívnou úpravou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Le Penová bola začiatkom apríla súdom uznaná za vinnú zo sprenevery finančných prostriedkov EÚ. Najkontroverznejšou časťou rozsudku bol päťročný zákaz kandidovať vo voľbách, ktorý nadobudol okamžitú platnosť.

Politická líderka Národného združenia (RN) od Štátnej rady žiadala, aby sa v jej veci obrátila na Ústavný súd. Argumentovala, že jej vyradenie z volieb je protiústavné a porušuje jej slobodu kandidovať i slobodu voličov. Správny súd však jej námietky a požiadavky v stredu zamietol.

Okrem zákazu kandidovať bola Le Penová 31. marca odsúdená za spreneveru verejných prostriedkov EÚ na štyri roky odňatia slobody, z ktorých dva sú podmienečné, a na pokutu 100.000 eur. Le Penová bola v tomto prípade obvinená zo zapojenia sa do systému zriadeného na vyplácanie zamestnancov RN z peňazí Európskeho parlamentu. K takémuto konaniu dochádzalo podľa súdu v rokoch 2004-16 a peňazí EÚ boli neoprávnene vyplatené štyri milióny eur.

Odvolací proces v tejto kauze sa uskutoční od 13. januára do 12. februára 2026. Rozhodnutie súdu pred letom 2026 by mohlo ovplyvniť Le Penovej účasť na prezidentských voľbách v roku 2027. V prípade potvrdenia rozsudku by Le Penovej právo kandidovať musel posúdiť Ústavný súd.

V súvislosti so súčasnou politickou krízou vo Francúzsku existuje aj možnosť vypísania predčasných parlamentných volieb, v ktorých by Le Penová tiež nesmela kandidovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lipavský: Ak Babiš skončí s muničnou iniciatívou pre Ukrajinu, poškodí povesť ČR

Lipavský: Ak Babiš skončí s muničnou iniciatívou pre Ukrajinu, poškodí povesť ČR

DNES - 20:20Zahraničné

Ak by budúca česká vláda zrušila muničnú iniciatívu a napríklad by ju mal na starosti iný štát, podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského by to poškodilo reputáciu Česka v zahraničí.

Euronews: Slovensko a Rakúsko zablokovali 19. sankčný balík proti Rusku

Euronews: Slovensko a Rakúsko zablokovali 19. sankčný balík proti Rusku

DNES - 19:54Zahraničné

Stáli predstavitelia členských štátov pri Európskej únii sa v stredu nedohodli na 19. balíku sankcií proti Rusku.

Petr Pavel: Je na Babišovi, či mu Turek stojí za riziko veľkej blamáže

Petr Pavel: Je na Babišovi, či mu Turek stojí za riziko veľkej blamáže

DNES - 19:08Zahraničné

Podľa českého prezidenta je na Andrejovi Babišovi, ako si vyhodnotí situáciu týkajúcu sa poslanca zvoleného za stranu Motoristi sebe Filipa Turka a či mu bude jeho účasť vo vláde stáť za to, aby riskoval možnú blamáž.

Americký veliteľ vyzval Hamas, aby zastavil popravy civilistov v Gaze

Americký veliteľ vyzval Hamas, aby zastavil popravy civilistov v Gaze

DNES - 17:43Zahraničné

Veliteľ Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe (CENTCOM) admirál Brad Cooper v stredu naliehal na palestínske militantné hnutie Hamas, aby prestalo útočiť na palestínskych civilistov.

Vosveteit.sk
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsťČo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rokMicrosoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvoduAKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikáciiČoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“
Konečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej úniiKonečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej únii
Nový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihuNový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihu
Nazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumyNazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumy
Protidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostrediaProtidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostredia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP