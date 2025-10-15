Petr Pavel: Je na Babišovi, či mu Turek stojí za riziko veľkej blamáže
- DNES - 19:08
- Praha
Podľa českého prezidenta Petra Pavla je na predsedovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi, ako si vyhodnotí situáciu týkajúcu sa poslanca zvoleného za stranu Motoristi sebe Filipa Turka a či mu bude jeho účasť vo vláde stáť za to, aby riskoval možnú blamáž.
Tá by podľa prezidenta mohla hroziť v prípade, ak by sa ukázalo, že jeho údajné problematické výroky boli autentické. Povedal to v stredu počas návštevy Úsťanského kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Keď sledujem, ako sa množí počet rôznych prípadov, ktorým Filip Turek čelí, nerád by som to komentoval zvlášť, pretože to by sme asi nerobili nič iné. Bude veľmi záležať na tom, ako si Andrej Babiš vyhodnotí situáciu. Či mu vôbec stojí za to, aby išiel do rizika nejakej veľkej blamáže, ktorá by mohla stáť na konci toho, že sa všetky tieto prípady potvrdia a ukáže sa, že sú autentické. Ak by boli autentické, môj názor je, že taký človek by vo vláde skutočne zasadnúť nemal,“ podotkol Pavel.
Schôdzku s Babišom zatiaľ neplánuje. Na poslednom stretnutí sa podľa jeho slov zhodli na tom, že teraz bude šéf ANO potrebovať čas na dohodu o programovom vyhlásení vlády, koaličnej zmluve a na personálne obsadenie rezortov. „Včera som zaznamenal jeho vyjadrenie, že na personálie príde čas približne o mesiac, a ja nemám dôvod akokoľvek ten proces poháňať dopredu... Až sa Andrej Babiš ozve, že má tieto tri veci pokope a je pripravený o nich diskutovať, rád ho prijmem, ale nebudem iniciovať žiadne ďalšie rokovanie, ak nedôjde k žiadnej výraznejšej zmene,“ dodal prezident.
Údajnými Turkovými výrokmi sa v stredu začala zaoberať polícia. Preveruje ich ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu. Hnutie ANO aj SPD v stredu zhodne uviedli, že je na Turkovi a Motoristoch, aby kauzu objasnili. Motoristi podľa predsedu ich poslaneckého klubu Borisa Šťastného za Turkom stoja.
