KDH: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní štátu

Novela zákona o hazardných hrách, ktorú v stredu schválila vláda, predstavuje nebezpečný posun v uvažovaní štátu.

Namiesto toho, aby štát hazard len trpel ako spoločenský problém, ho chce po novom aktívne rozširovať a podporovať ako zdroj príjmov. Uviedol to podpredseda opozičného KDH Marián Čaučík.

To, čo vláda robí, je úplne pomýlené. Namiesto zodpovednej konsolidácie a šetrenia na sebe, namiesto väčšieho zdanenia hazardu sa rozhodla, že bude hľadať peniaze v hazardných hrách, že bude ľuďom doma aj v zahraničí ponúkať stávky a lotérie ako biznis model. To nie je finančná politika, to je morálne zlyhanie,“ vyhlásil Čaučík.

Čaučík upozorňuje, že takýto krok je protirodinný a v priamom rozpore s tým, čo by mal štát robiť - chrániť rodiny pred rizikovým správaním, nie ich k nemu povzbudzovať. „Rodiny, ktoré už dnes bojujú s dlhmi, stratou dôvery či závislosťami, dostávajú od vlády jasný odkaz: hrajte, lebo my z toho potrebujeme peniaze do rozpočtu. To je hanba,“ povedal.

KDH podľa Čaučíka dlhodobo presadzuje, aby štát hazard obmedzoval, nie rozvíjal. „Hazard má byť regulovaný a prísne kontrolovaný, nie štátom propagovaný ako zdroj príjmov. Je to symbol bezradnosti vládnych politikov, ktorí nevedia šetriť, nevedia riadiť štátne podniky, a tak idú ponúkať hazard ľuďom aj za hranicami,“ dodal Čaučík. Zákon o hazardných hrách sa podľa neho mení za posledný mesiac už tretíkrát.

Zdroj: Info.sk, TASR
NRSR: Poslanci budú o návrhu rozpočtu v prípade potreby rokovať aj po 20.00 h

NRSR: Poslanci budú o návrhu rozpočtu v prípade potreby rokovať aj po 20.00 h

DNES - 17:45Ekonomické

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v stredu a vo štvrtok (16. 10.) v prípade potreby o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok rokovať aj po 20.00 h, maximálne však do polnoci. Odsúhlasili si totiž koaličný procedurálny návrh.

Štefan Kišš: Vládna koalícia sama najviac prispieva k daňovým únikom

Štefan Kišš: Vládna koalícia sama najviac prispieva k daňovým únikom

DNES - 17:31Ekonomické

Je paradoxné, že vláda chce vraj bojovať proti daňovým únikom a sama k nim prispieva. Upozornil na to člen Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš za opozičné Progresívne Slovensko.

Jozef Kiss: Finančná správa pripravila opatrenia na boj s daňovými únikmi v piatich oblastiach

Jozef Kiss: Finančná správa pripravila opatrenia na boj s daňovými únikmi v piatich oblastiach

DNES - 16:12Ekonomické

Finančná správa pripravila nové návrhy boja proti daňovým únikom a podvodom v piatich oblastiach, o ktorých chce diskutovať so zástupcami podnikateľov a odborníkov z praxe.

Tibor Gašpar: Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť

Tibor Gašpar: Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť

DNES - 15:56Ekonomické

Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť. Uviedol to v stredu na základe informácií od ministra financií SR Ladislava Kamenického koaličný poslanec Tibor Gašpar (obidvaja Smer-SD).

