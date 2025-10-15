NRSR: Poslanci budú o návrhu rozpočtu v prípade potreby rokovať aj po 20.00 h
- DNES - 17:45
- Bratislava
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v stredu a vo štvrtok (16. 10.) v prípade potreby o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok rokovať aj po 20.00 h, maximálne však do polnoci. Odsúhlasili si totiž koaličný procedurálny návrh.
V prípade, že by parlament rozpravu o tomto bode v daných dňoch ukončil medzi 20.00 h a polnocou, o ďalších legislatívnych návrhoch by sa začalo rokovať až na druhý deň ráno.
Poslanci návrh budúcoročného štátneho rozpočtu preberajú už druhý deň. Vystupujú zatiaľ písomne prihlásení, následne sa bude možné ešte prihlasovať ústne. Podľa návrhu rozpočtu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 percenta HDP.
Štefan Kišš: Vládna koalícia sama najviac prispieva k daňovým únikom
Je paradoxné, že vláda chce vraj bojovať proti daňovým únikom a sama k nim prispieva. Upozornil na to člen Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš za opozičné Progresívne Slovensko.
Jozef Kiss: Finančná správa pripravila opatrenia na boj s daňovými únikmi v piatich oblastiach
Finančná správa pripravila nové návrhy boja proti daňovým únikom a podvodom v piatich oblastiach, o ktorých chce diskutovať so zástupcami podnikateľov a odborníkov z praxe.
Tibor Gašpar: Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť
Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť. Uviedol to v stredu na základe informácií od ministra financií SR Ladislava Kamenického koaličný poslanec Tibor Gašpar (obidvaja Smer-SD).
