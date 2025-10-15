Americký veliteľ vyzval Hamas, aby zastavil popravy civilistov v Gaze
- DNES - 17:43
- Washington
Veliteľ Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe (CENTCOM) admirál Brad Cooper v stredu naliehal na palestínske militantné hnutie Hamas, aby prestalo útočiť na palestínskych civilistov.
Reagoval tak na video Hamasu, ktoré zachytáva jeho príslušníkov, ako verejne popravujú údajných kolaborantov.
„Naliehame na Hamas, aby okamžite zastavil násilie a streľbu voči nevinným palestínskym civilistom v Gaze, a to v častiach Gazy kontrolovaných Hamasom a tiež v tých, ktoré sú zabezpečené jednotkami izraelskej armády za žltou líniou,“ uviedol Cooper vo svojom vyhlásení.
Izraelské jednotky sa v rámci prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahli v Gaze na stanovené línie. Hamas po začatí prímeria postupne nasadil svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy. Podľa webu The Times of Israel komandá Hamasu od piatku zabili v Pásme Gazy najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom.
Cooper naliehal na Hamas, aby sa chopil historickej príležitosti pre mier „úplným stiahnutím sa, prísnym dodržiavaním 20-bodového mierového plánu prezidenta Trumpa a bezodkladným odzbrojením“.
„Svoje obavy sme tlmočili sprostredkovateľom, ktorí súhlasili, že budú s nami pracovať s cieľom presadiť mier a ochrániť nevinných civilistov v Gaze,“ dodal.
Hamas v pondelok večer zverejnil video, na ktorom jeho členovia verejne popravujú ôsmich mužov. Muži, ktorých militantné hnutie označilo za kolaborantov, majú v čase popravy zaviazané oči, zviazané ruky a kľačia.
Americký prezident v utorok povedal, že Hamas „zabil niekoľko členov gangov, čo ma príliš netrápi“. Podľa jeho slov je to v poriadku, pretože šlo o „pár veľmi zlých gangov“. Zároveň vyhlásil, že Hamas bude odzbrojený. Spojené štáty a Izrael trvajú na tom, že toto palestínske hnutie, ktoré je v Pásme Gazy pri moci od roku 2007, nebude mať žiadnu úlohu v správe povojnovej palestínskej enklávy.
