  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 15.10.2025Meniny má Terézia
14°Bratislava

Americký veliteľ vyzval Hamas, aby zastavil popravy civilistov v Gaze

  • DNES - 17:43
  • Washington
Americký veliteľ vyzval Hamas, aby zastavil popravy civilistov v Gaze

Veliteľ Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe (CENTCOM) admirál Brad Cooper v stredu naliehal na palestínske militantné hnutie Hamas, aby prestalo útočiť na palestínskych civilistov.

Reagoval tak na video Hamasu, ktoré zachytáva jeho príslušníkov, ako verejne popravujú údajných kolaborantov.

Naliehame na Hamas, aby okamžite zastavil násilie a streľbu voči nevinným palestínskym civilistom v Gaze, a to v častiach Gazy kontrolovaných Hamasom a tiež v tých, ktoré sú zabezpečené jednotkami izraelskej armády za žltou líniou,“ uviedol Cooper vo svojom vyhlásení.

Izraelské jednotky sa v rámci prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahli v Gaze na stanovené línie. Hamas po začatí prímeria postupne nasadil svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy. Podľa webu The Times of Israel komandá Hamasu od piatku zabili v Pásme Gazy najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom.

Cooper naliehal na Hamas, aby sa chopil historickej príležitosti pre mier „úplným stiahnutím sa, prísnym dodržiavaním 20-bodového mierového plánu prezidenta Trumpa a bezodkladným odzbrojením“.

Svoje obavy sme tlmočili sprostredkovateľom, ktorí súhlasili, že budú s nami pracovať s cieľom presadiť mier a ochrániť nevinných civilistov v Gaze,“ dodal.

Hamas v pondelok večer zverejnil video, na ktorom jeho členovia verejne popravujú ôsmich mužov. Muži, ktorých militantné hnutie označilo za kolaborantov, majú v čase popravy zaviazané oči, zviazané ruky a kľačia.

Americký prezident v utorok povedal, že Hamas „zabil niekoľko členov gangov, čo ma príliš netrápi“. Podľa jeho slov je to v poriadku, pretože šlo o „pár veľmi zlých gangov“. Zároveň vyhlásil, že Hamas bude odzbrojený. Spojené štáty a Izrael trvajú na tom, že toto palestínske hnutie, ktoré je v Pásme Gazy pri moci od roku 2007, nebude mať žiadnu úlohu v správe povojnovej palestínskej enklávy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Motoristi Turkovi veria, podľa neho ho chce odpísať budúca opozícia

Motoristi Turkovi veria, podľa neho ho chce odpísať budúca opozícia

DNES - 16:04Zahraničné

Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek sa v stredu vo videu na sociálnych sieťach opätovne ohradil proti obvineniam, že v minulosti zverejňoval rasistické príspevky.

Rusko: Putin prijal sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru

Rusko: Putin prijal sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru

DNES - 15:00Zahraničné

Ruský prezident prijal dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru na ich prvom stretnutí. Povstalecké sily pod Šarovým vedením len pred desiatimi mesiacmi zosadili blízkeho spojenca Moskvy, exprezidenta Bašára Asada.

EÚ chce mať do roku 2027 plne funkčný systém protidronovej obrany

EÚ chce mať do roku 2027 plne funkčný systém protidronovej obrany

DNES - 14:51Zahraničné

Európska únia chce mať do konca roka 2027 plne funkčný systém obrany proti dronom, uviedli v stredu pre agentúru AFP nemenovaní predstavitelia EÚ.

Nemecký europoslanec podal trestné oznámenie na Orbána za kybernetický útok

Nemecký europoslanec podal trestné oznámenie na Orbána za kybernetický útok

DNES - 14:06Zahraničné

Daniel Freund v stredu oznámil, že proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi podal trestné oznámenie za kybernetický útok.

Vosveteit.sk
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rokMicrosoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvoduAKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikáciiČoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“
Konečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej úniiKonečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej únii
Nový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihuNový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihu
Nazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumyNazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumy
Protidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostrediaProtidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostredia
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP