Streda, 15.10.2025
Štefan Kišš: Vládna koalícia sama najviac prispieva k daňovým únikom

  • DNES - 17:31
  • Bratislava
Je paradoxné, že vláda chce vraj bojovať proti daňovým únikom a sama k nim prispieva. Upozornil na to člen Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš za opozičné Progresívne Slovensko.

Robert Fico (Smer-SD) sa chystá podľa vlastných slov získať miliardy eur na boji proti daňovým únikom. To by bol veľmi ambiciózny cieľ aj pri vláde so štipkou kompetentnosti. Od sľubov Fica, (Ladislava) Kamenického (Smer-SD) a ich ľudí preto nemáme veľké očakávania, no začať by mohli napríklad tým, že by obmedzili opatrenia, ktorými skomplikovali život podnikateľom a priniesli dobu cashu,” povedal Kišš a pripomenul, že prezident Finančnej správy (FS) Jozef Kiss ako jeden z významných zdrojov únikov označil daňové výnimky, ktoré zavádza aj táto vláda.

Kišš sa zároveň spýtal, prečo vláda čakala na boj proti daňovým únikom dva roky. „Ak to premiér myslí vážne, v prvom rade by mal zastaviť bačovanie svojich ľudí, ktorí majú pocit, že sú nad zákonom,” zdôraznil Kišš.

Finančná správa sa takisto vraj konečne chystá ukončiť „dobu cashu“, ktorú tak radi využívali smerácki oligarchovia. Kišš pripomenul, že si ju pochvaľoval aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). „Ak by vo vláde mysleli boj s daňovými únikmi vážne, mohli obnoviť limit pre platby hotovosťou už dávno. Namiesto toho sme však aj na dnešnej konferencii videli, ako premiér s ministrom fňukajú, kto všetko môže za to, kam oni sami za 14 rokov Slovensko dostali,” uzavrel Kišš.

FS pripravila nové návrhy boja proti daňovým únikom a podvodom v piatich oblastiach, o ktorých chce diskutovať so zástupcami podnikateľov a odborníkov z praxe. Nemali by uškodiť poctivým podnikateľom, cielené sú na tých nepoctivých. Na stredajšej konferencii „Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom“ ich predstavil prezident FS Jozef Kiss.

Zdroj: Info.sk, TASR
