Tibor Gašpar: Splnomocnenec vlády Peter Kotlár má moju podporu
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má podporu podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD).
V stredu to potvrdil pred médiami. Reagoval tak na trestné stíhanie, ktoré je vedené v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Doplnil, že vo vedení Smeru-SD zatiaľ o kolektívnej podpore Kotlára v tejto veci nehovorili.
„Pokiaľ by sa stalo, že za to, čo je podané, dôjde k obvineniu, je to pre mňa svojím spôsobom červená čiara toho, ako polícia má a postupuje dvojakým metrom,“ podotkol Gašpar. Poznamenal, že v postoji ku Kotlárovi asi nie je Smer „na jednej lodi“ s koaličným Hlasom-SD.
Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s Kotlárovými vyjadreniami. Opozičná strana SaS predtým v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci.
