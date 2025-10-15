Jozef Kiss: Finančná správa pripravila opatrenia na boj s daňovými únikmi v piatich oblastiach
- DNES - 16:12
- Bratislava
Finančná správa (FS) pripravila nové návrhy boja proti daňovým únikom a podvodom v piatich oblastiach, o ktorých chce diskutovať so zástupcami podnikateľov a odborníkov z praxe.
Nemali by uškodiť poctivým podnikateľom, cielené sú na tých nepoctivých. Na stredajšej konferencii „Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom“ ich predstavil prezident FS Jozef Kiss.
„Chcem, aby tá diskusia priniesla riešenia, ktoré budú chrániť poctivých podnikateľov. Aby tieto riešenia naozaj cielili na podnikateľov, ktorí tú ekonomiku kazia, ktorí ju dusia a ktorí podnikajú na úkor tých poctivých podnikateľov a vytvárajú šedú ekonomiku. Šedá ekonomika je to, čo nám všetkým veľmi škodí,“ zdôraznil Kiss.
Poukázal na to, že daňová medzera na Slovensku v posledných rokoch klesá. Aktuálne však stále dosahuje 14,6 %, čo je výrazne viac ako priemer EÚ na úrovni 7 %. V absolútnej hodnote predstavuje tento rozdiel sumu 1,4 miliardy eur. Za druhý veľký problém označil výšku daňových nedoplatkov, ktoré dosahujú 2,8 miliardy eur.
Finančná správa sa tak chce pri boji s daňovými únikmi zamerať na päť oblastí. Patrí k nim daňová disciplína a systém daňovej kontroly, vymožiteľnosť práva a sankčný systém, opatrenia proti bezbločkovému podnikaniu, odliv hodnôt a presun majetku, ako aj úprava zdaňovania a rekonštrukcia účtovníctva.
Zásadným opatrením by podľa Kissa bolo zavedenie zodpovednosti fyzických osôb za daňové nedoplatky právnických osôb. Boju proti daňovým únikom by pomohla aj trestná zodpovednosť tzv. bielych koní a osôb, ktoré ich dosadili do firiem, zavedenie princípu trikrát a dosť pri daňových nedoplatkoch, či možnosť vstupu FS do významných zmien v obchodných spoločnostiach.
„Opatrenia pri bezbločkovom podnikaní, to je vyslovene téma, o ktorej treba hovoriť. A najväčším zdrojom úniku daní pri bezbločkovom hospodárstve je hotovosť,“ zdôraznil prezident daniarov. Dôležité je tak podľa neho obmedzenie platieb v hotovosti. Do pozornosti dal aj možnosť zaviesť povinnosť kupujúceho prevziať si pokladničný doklad, ako je to v niektorých krajinách EÚ. Riešiť by sa to podľa neho dalo aj pozitívnou motiváciou.
„Môžeme dať rôzne benefity, daňové úľavy tak, ako to robia v iných krajinách. Ak bude mať bločky za nákup, za služby v nejakom objeme, viete toho občana motivovať, že dostane zľavu na dani z príjmu 1 % alebo niečo podobné. Teraz si úplne vymýšľam, ale treba o tom diskutovať a prísť možno s nejakou motivačnou schémou pre ľudí, ktorí si budú tie bločky pýtať,“ priblížil Kiss.
K ďalším možnostiam, ako obmedziť daňové úniky, zaradil napríklad zmeny v zdaňovaní osôb nezaložených na podnikanie, preukazovanie dôvodu nárastu majetku a jeho dodatočné zdaňovanie, zavedenie limitu daňových odpisov na rôzne luxusné veci, či úpravu zdaňovania príjmov fyzických osôb podnikateľov. Tí by mohli platiť nejakú formu minimálnej dane, ako je to v súčasnosti pri firmách.
„Chcem zopakovať, nechceme ísť po poctivých podnikateľoch, nechceme ísť po tých, ktorí dane chcú platiť, nechceme ísť po tých, ktorí nemôžu platiť dane, lebo aj takíto sú, lebo im to neumožní odvetvie, v ktorom podnikajú, prestane sa im dariť, klesne im výkon. Chceme ísť po tých, ktorí nechcú platiť dane, lebo sú to daňoví podvodníci a chceme sa zamerať na nich, ale musí to byť naozaj celospoločenský záujem,“ dodal Kiss.
