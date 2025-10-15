KP v Bratislave potvrdila trestné stíhanie v súvislosti s výrokmi P. Kotlára
Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Ako uviedla prokurátorka Gabriela Kováčová, konanie je vedené vo veci, obvinenie nebolo vznesené voči žiadnej osobe.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci pokračovacieho prečinu šírenia poplašnej správy,“ uviedla.
Opozičná strana SaS v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci. Urobila tak potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.
