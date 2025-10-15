  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 15.10.2025Meniny má Terézia
14°Bratislava

SaS viní za ohrozenú bezpečnosť ministra, chce dobrovoľnícke jednotky v polícii

  • DNES - 15:19
  • Bratislava
SaS viní za ohrozenú bezpečnosť ministra, chce dobrovoľnícke jednotky v polícii

Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za znižovanie dôvery občanov v bezpečnosť, k čomu podľa strany prispel aj rozvrat v Policajnom zbore.

SaS preto predložila novelu zákona o obecnej polícii, ktorá by umožnila vznik dobrovoľníckych jednotiek obecnej polície.

Vidíme, že dôvera občanov v našu vnútornú bezpečnosť rapídne klesá, pretože tak ako je spoločnosť polarizovaná, je aj veľmi nízka dôvera v štát, v jeho inštitúcie a v to, že je schopný im zabezpečiť aj relevantnú bezpečnosť. Aktuálne sa percentá dôveryhodnosti pohybujú niekde tesne nad desiatimi percentami,“ povedal na tlačovej konferencii poslanec za SaS Juraj Krúpa s tým, že ide nielen o reálnu bezpečnosť, ktorá sa podľa neho znižuje, ale aj pocitovú bezpečnosť. Tá podľa neho súvisí s nárastom kriminality.

Pripomenul aj rozklad v polícii. „Chýbajú policajti, autá sú pokazené a odstavené pred oddeleniami, nie sú peniaze na opravy, papier, tlačiarne, tlmočníkov - nič,“ doplnil s tým, že na situáciu už upozorňuje napríklad aj Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá požiadala Šutaja Eštoka o okamžité stretnutie k rastúcej kriminalite. Medzi požiadavky ÚMS patrí aj urýchlená novelizácia Trestného zákona či rozšírenie právomocí mestských polícií.

Ľudia sa podľa SaS chcú sami brániť a chrániť majetok svojich rodín. „Navrhujeme, aby mohli obce zriadiť dobrovoľníkov s písomným poverením od náčelníka obecnej polície. Pomáhali by pri zabezpečení verejného poriadku, bezpečnosti v uliciach a doprave. Ich pokyny by boli záväzné a boli by riadne označení páskou a preukazom,“ vysvetlil Krúpa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tibor Gašpar: Splnomocnenec vlády Peter Kotlár má moju podporu

Tibor Gašpar: Splnomocnenec vlády Peter Kotlár má moju podporu

DNES - 16:18Domáce

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má podporu podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD).

KP v Bratislave potvrdila trestné stíhanie v súvislosti s výrokmi P. Kotlára

KP v Bratislave potvrdila trestné stíhanie v súvislosti s výrokmi P. Kotlára

DNES - 15:23Domáce

Krajská prokuratúra potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Petra Kotlára.

Jana Maškarová má v pondelok predstúpiť pred brannobezpečnostný výbor

Jana Maškarová má v pondelok predstúpiť pred brannobezpečnostný výbor

DNES - 15:14Domáce

Jana Maškarová, ktorá v súčasnosti vedie políciu na základe dočasného poverenia, absolvuje v pondelok 20. októbra vypočutie pred Výborom Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.

Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na riešenie situácie s očkovaním seniorov

Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na riešenie situácie s očkovaním seniorov

DNES - 13:42Domáce

Podľa lekárov povinnosť očkovania vybraných skupín vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvoduAKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikáciiČoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“
Konečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej úniiKonečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej únii
Nový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihuNový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihu
Nazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumyNazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumy
Protidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostrediaProtidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostredia
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebolAstronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP