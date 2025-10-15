Jana Maškarová má v pondelok predstúpiť pred brannobezpečnostný výbor
Jana Maškarová, ktorá v súčasnosti vedie políciu na základe dočasného poverenia, absolvuje v pondelok 20. októbra vypočutie pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.
Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR. Vypočutie je zákonnou podmienkou pre jej riadne vymenovanie do funkcie.
Rezort vnútra v septembri potvrdil, že minister Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požiadal výbor o určenie termínu na vypočutie Maškarovej.
Maškarová v januári vo funkcii nahradila Ľubomíra Soláka, ktorý na poste skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.
Tibor Gašpar: Splnomocnenec vlády Peter Kotlár má moju podporu
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má podporu podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD).
KP v Bratislave potvrdila trestné stíhanie v súvislosti s výrokmi P. Kotlára
Krajská prokuratúra potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Petra Kotlára.
SaS viní za ohrozenú bezpečnosť ministra, chce dobrovoľnícke jednotky v polícii
Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za znižovanie dôvery občanov v bezpečnosť, k čomu podľa strany prispel aj rozvrat v Policajnom zbore.
Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na riešenie situácie s očkovaním seniorov
Podľa lekárov povinnosť očkovania vybraných skupín vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov.