Rusko: Putin prijal sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru
- DNES - 15:00
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu v Kremli prijal dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru na ich prvom stretnutí. Povstalecké sily pod Šarovým vedením len pred desiatimi mesiacmi zosadili blízkeho spojenca Moskvy, exprezidenta Bašára Asada.
„Medzi našimi krajinami sa počas mnohých desaťročí rozvíjali špeciálne vzťahy,“ povedal Putin Šarovi. Ocenil historické väzby medzi Moskvou a Damaskom a vyjadril nádej na ich rozšírenie.
Šara v krátkom prejave nespomenul ruské základne v Sýrii, ale zdôraznil „dlhý historický vzťah“ medzi krajinami a ich „spoločné záujmy“. Pripomenul, že Sýria je stále čiastočne závislá od ruskej produkcie a odborných znalostí, najmä v oblasti energetiky. „Snažíme sa obnoviť a novým spôsobom definovať povahu tohto vzťahu,“ povedal.
Putin ocenil sýrske parlamentné voľby, ktoré sa konali začiatkom mesiaca, ako „veľký úspech“ a povedal, že pomôžu konsolidovať spoločnosť.
Sýrsky vládny predstaviteľ v stredu predpoludním pre agentúru AFP povedal, že nový prezident plánuje požiadať o vydanie Asada, ktorý po zvrhnutí a úteku z krajiny získal azyl v Rusku. Moskva ho dlhodobo vojensky podporovala, ale nepokúsila sa čeliť ofenzíve rebelov. V tom období si pre vojnu na Ukrajine v Sýrii ponechala len malý vojenský kontingent.
V nedávnom rozhovore pre reláciu CBS News „60 minút“ Šara povedal, že sýrske úrady „využijú všetky dostupné právne prostriedky“ na súdny proces s Asadom.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok novinárom zdôraznil, že Moskva udelila Asadovi azyl z humanitárnych dôvodov, pretože „on a jeho rodina čelia fyzickému vyhladeniu“.
Lavrov odmietol špekulácie, že bývalý sýrsky prezident bol nedávno liečený na otravu s tým, že „nemá žiadne problémy so životom v našom hlavnom meste a nedošlo k žiadnym otravám“.
Napriek tomu, že počas občianskej vojny stáli na opačných stranách bojovej línie, noví vládcovia v Damasku zaujali pragmatický prístup k vzťahom s Moskvou. Rusko si vďaka tomu udržalo námornú základňu v Tartúse a leteckú základňu Humajmím neďaleko mesta Lázikíja a má záujem o ich zachovanie. Moskva údajne tiež poslala do Sýrie zásielky ropy.
