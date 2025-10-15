EÚ chce mať do roku 2027 plne funkčný systém protidronovej obrany
- DNES - 14:51
- Brusel
Európska únia chce mať do konca roka 2027 plne funkčný systém obrany proti dronom, uviedli v stredu pre agentúru AFP nemenovaní predstavitelia EÚ. Cieľom iniciatívy je predchádzať hrozbám zo strany Ruska.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prišla s myšlienkou tzv. múru proti dronom minulý mesiac po incidente, keď ruské bezpilotné lietadlá narušili poľský vzdušný priestor. Podobné prípady neskôr zaznamenali aj v ďalších krajinách. Pôvodne sa návrh zameriaval na posilnenie obrany východných hraníc Únie, no postupne bol rozšírený na celý kontinent.
Podľa predstaviteľov EÚ by mal rozšírený projekt, ktorý nesie nový názov Európska iniciatíva na obranu proti dronom, začať fungovať už koncom roka 2026 a byť plne operatívny do konca roka 2027.
Iniciatíva bude jedným z kľúčových projektov, ktoré EK vo štvrtok predstaví v rámci obrannej pripravenosti bloku do roku 2030. Cieľom je pripraviť Úniu na prípadnú vojenskú hrozbu zo strany Ruska, pripomína AFP.
Súčasťou plánu má byť aj program Východná hliadka (Eastern Flank Watch) zameraný na posilnenie protivzdušnej obrany v pohraničných oblastiach EÚ s Ruskom.
Ministri obrany členských krajín EÚ majú o plánoch rokovať už v stredu večer, pričom ich schválenie lídrami dvadsaťsedmičky sa očakáva na budúcotýždňovom summite v Bruseli.
EÚ chce do iniciatívy zapojiť aj Ukrajinu, aby využila jej skúsenosti z boja proti dronom a zároveň znížila náklady na vývoj. Napriek tomu zostáva dvojročný harmonogram realizácie podľa agentúry AFP veľmi ambiciózny.
Presné náklady na nový systém obrany zatiaľ EK neuviedla. Pôvodný návrh „múru proti dronom“ však narazil na skepticizmus Nemecka, ktoré sa obáva, že Brusel by mohol zasahovať do kompetencií NATO. Berlín aj Paríž zároveň upozorňujú, že vojenské plánovanie by malo zostať v rukách členských štátov, nie exekutívy EÚ.
