Streda, 15.10.2025
Predseda KDH vyzval premiéra, aby sa pričinil o ochranu nášho priemyslu

Slovenský priemysel, najmä automobilový, čelí ďalšej hrozbe po tom, čo Čína minulý týždeň oznámila zámer obmedziť vývoz vzácnych zemín.

Keďže Slovensko je na počet obyvateľov automobilová veľmoc, predseda KDH Milan Majerský očakáva od predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), že sa pričiní o ochranu slovenských záujmov, informovalo v stredu hnutie.

Občania Slovenska potrebujú po drastických konsolidačných opatreniach nádej a prosperitu. Teraz ide o živobytie minimálne štvrť milióna ľudí na Slovensku, ktorí pracujú v autopriemysle,“ povedal Majerský. Pripomenul, že premiér Fico hovoril o automobilovom priemysle ako o chrbtovej kosti Európy. „Teraz má príležitosť prejaviť líderstvo a ukázať konštruktívny prístup. Ak mu naozaj ide o budúcnosť slovenskej ekonomiky, nech zaberie,“ vyzval Majerský.

Predseda KDH zdôraznil, že pomôcť Slovensku sa dá len cez posilnenie jednoty a partnerstva so skutočnými spojencami. „Vyzývam predsedu vlády, aby inicioval rokovanie o ochrane priemyslu na najbližšom stretnutí Európskej rady 23. októbra. A nielen to - aby zároveň prišiel s konkrétnymi konštruktívnymi riešeniami,“ povedal Majerský.

Vzácne zeminy sú základným vstupným materiálom pre širokú škálu priemyselných výrobkov a procesov. Peking minulý týždeň oznámil zámer obmedziť ich vývoz. Už v apríli tohto roka výrazne sprísnil podmienky pre vývoz siedmich z nich. To začalo vážne narúšať priemysel v EÚ a v máji bolo dočasne odstavených 17 montážnych liniek automobiliek.

Kontroly vývozu vzácnych zemín nemôžu byť podľa KDH nástrojom čínskej obchodnej politiky a nátlaku. Podľa opozičnej strany treba ochrániť medzinárodnú bezpečnosť a zabezpečiť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni s jasne vymedzenými pravidlami. Aj obchod so surovinami by mal byť založený na skutočne prospešných partnerstvách.

Zdroj: Info.sk, TASR
