Premiér: Nové opatrenia na boj s daňovými únikmi by mohli platiť od januára 2026

  • DNES - 14:43
  • Bratislava
Konsolidácia verejných financií bude musieť pokračovať aj v budúcom roku. Opatrenia však už nebudú vyzerať tak ako tie, ktoré sa prijímali tento rok.

Jeden z kľúčových segmentov, na ktoré sa chce vláda sústrediť, je boj proti daňovým podvodom a efektívny výber daní. Prvé opatrenia v tejto oblasti by pritom mohli byť schválené už v decembri a začať platiť od januára 2026. V úvode konferencie „Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom“ to v stredu vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).

Musíme sa pozrieť na to, čo sa deje v našej tieňovej ekonomike. Musíme sa pozrieť, aké sú moderné spôsoby výberu daní, kontroly daní. Veď tu nejde iba o represiu, tu ide aj o prevenciu,“ konštatoval predseda vlády. Poukázal na to, že Ministerstvo financií (MF) SR cez finančnú správu predkladá množstvo návrhov a myšlienok v tejto oblasti. Zaoberá sa nimi aj aktuálna konferencia, kde o nich majú diskutovať ľudia z praxe.

Ak tieto návrhy, idey a myšlienky cez tento brainstorming prejdú, tak to, na čo poviete, že má logiku, spustíme do politického procesu. A budem sa pýtať koaličných partnerov, sme pripravení dostať to do podoby príslušných legislatívnych zmien tak, aby to platilo od 1. januára 2026? Pretože ak máme takýmito opatreniami konsolidovať, tak musíme mať tieto opatrenia k dispozícii už počas celého kalendárneho roku 2026,“ zdôraznil Fico.

Zároveň avizoval, že vládna koalícia chce na decembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR prijať aj rozhodnutia, ktoré sa týkajú ďalšieho zoštíhľovania štátu. Spomenul napríklad možný návrh na spojenie Protimonopolného úradu (PMÚ) s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Chceme urobiť ďalšie vážne rozhodnutia v rôznych poradných orgánoch, všelijakých radách, ktoré sa navytvárali v desiatkach a ktoré čerpajú zo štátneho rozpočtu pomerne veľa zdrojov,“ doplnil premiér.

Cestou na zlepšenie stavu verejných financií je podľa neho aj podpora hospodárskeho rastu a hľadanie nových investícií. V tejto súvislosti spomenul svoju nadchádzajúcu pracovnú cestu do Spojených arabských emirátov, odkiaľ by mohli prísť na Slovensko významné investície. „Ozývajú sa ďalší predstavitelia iných krajín ako členských štátov Európskej únie, ktorí majú záujem angažovať sa na Slovensku, predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu. A máme ďalších a ďalších investorov, ktorí hovoria o záujme prísť na Slovensko. My všetko pre to urobíme, aby prostredie, ktoré tu budú mať, bolo atraktívne,“ dodal Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
