Nemecký europoslanec podal trestné oznámenie na Orbána za kybernetický útok
- DNES - 14:06
- Brusel
Nemecký europoslanec Daniel Freund v stredu oznámil, že proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi podal trestné oznámenie za kybernetický útok.
Freund ho podal v západonemeckom meste Krefeld s podporou berlínskej neziskovej ľudskoprávnej organizácie GFF. Politik v Európskom parlamente zastupuje nemeckú stranu Zelených a tvrdí, že hackeri sa minulý rok neúspešne pokúsili do jeho zariadení nainštalovať spyware.
Útok sa údajne uskutočnil prostredníctvom softvéru od spoločnosti Candiru, ktorý používajú aj maďarské úrady. Freund uvádza, že dostal e-mail so zavádzajúcou žiadosťou o inštaláciu softvéru, kde je potrebné len kliknúť na zmanipulovaný odkaz, píše DPA.
„Podľa IT odborníkov z Európskeho parlamentu by maďarská vláda mohla byť zodpovedná za moje odpočúvanie,“ povedal Freund. „Orbán opovrhuje demokraciou a právnym štátom,“ dodal s tým, že „ak sa podozrenie potvrdí, išlo by o neslýchaný útok na Európsky parlament.“ Nikto v Európe by nemal mať obavy z toho, že ho monitorujú za podporu demokratických hodnôt, podotkol.
Nemecký europoslanec je známy kritikou maďarského lídra a korupcie v Maďarsku, uvádza DPA. Podľa Freunda a GFF je cieľom trestného oznámenia objasniť a predchádzať útokom pomocou špionážnych softvérov. „Vo veľkom rozsahu zasahujú do súkromia cieľov. Takisto porušujú zákony informačných technológií a telekomunikačné tajomstvo,“ dodal.
