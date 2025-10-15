Výnosy 2-ročných dlhopisov USA sa blížia k najnižšej úrovni od 2022
- DNES - 14:01
- Washington
Náklady na obsluhu dlhu vlády USA klesli, pričom výnosy 2-ročných amerických dlhopisov sa blížia k najnižšej úrovni od roku 2022.
Dôvodom sú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Okrem toho ďalšia eskalácia obchodných sporov medzi USA a Čínou podporila dopyt po bezpečných aktívach.
Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov sa znížili o 2 bázické body na 4,01 %. Rázny pokles pod hranicu 4 % by znamenal najnižšiu úroveň od začiatku apríla. Výnosy 2-ročných dlhopisov klesli o 1 bázický bod na 3,47 %, čím sa priblížili úrovniam spred troch rokov.
Americké vládne dlhopisy sa posilňujú, odkedy oživenie obchodných rokovaní oživilo dopyt po amerických dlhopisoch ako bezpečnom útočisku. Výnosy od konca minulého týždňa padli o viac ako 10 bázických bodov.
Šéf Fedu Jerome Powell v utorok (14. 10.) signalizoval, že centrálna banka tento mesiac opäť zníži úrokové sadzby. Dôvodom sú údaje z ekonomiky, ktoré naznačujú jej ochladenie.
Predseda KDH vyzval premiéra, aby sa pričinil o ochranu nášho priemyslu
Slovenský priemysel, najmä automobilový, čelí ďalšej hrozbe po tom, čo Čína minulý týždeň oznámila zámer obmedziť vývoz vzácnych zemín.
Premiér: Nové opatrenia na boj s daňovými únikmi by mohli platiť od januára 2026
Konsolidácia verejných financií bude musieť pokračovať aj v budúcom roku. Opatrenia však už nebudú vyzerať tak ako tie, ktoré sa prijímali tento rok.
Vlakovú dopravu pri Jablonovom nad Turňou by mohli spustiť pred polnocou
Vlakovú dopravu medzi Jablonovom nad Turňou a Lipovníkom v okrese Rožňava po pondelkovej nehode vlakov pravdepodobne obnovia v utorok pred polnocou.
Pomoc s vyššími splátkami hypoték prejde od decembra na banky
Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu poslanci presunuli štátnu pomoc s navýšenými splátkami hypoték zo štátu na banky, a to od decembra tohto roka.