Výnosy 2-ročných dlhopisov USA sa blížia k najnižšej úrovni od 2022

  • DNES - 14:01
  • Washington
Náklady na obsluhu dlhu vlády USA klesli, pričom výnosy 2-ročných amerických dlhopisov sa blížia k najnižšej úrovni od roku 2022.

Dôvodom sú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Okrem toho ďalšia eskalácia obchodných sporov medzi USA a Čínou podporila dopyt po bezpečných aktívach.

Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov sa znížili o 2 bázické body na 4,01 %. Rázny pokles pod hranicu 4 % by znamenal najnižšiu úroveň od začiatku apríla. Výnosy 2-ročných dlhopisov klesli o 1 bázický bod na 3,47 %, čím sa priblížili úrovniam spred troch rokov.

Americké vládne dlhopisy sa posilňujú, odkedy oživenie obchodných rokovaní oživilo dopyt po amerických dlhopisoch ako bezpečnom útočisku. Výnosy od konca minulého týždňa padli o viac ako 10 bázických bodov.

Šéf Fedu Jerome Powell v utorok (14. 10.) signalizoval, že centrálna banka tento mesiac opäť zníži úrokové sadzby. Dôvodom sú údaje z ekonomiky, ktoré naznačujú jej ochladenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
