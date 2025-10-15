Väčšina Poliakov si podľa prieskumu želá výmenu premiéra Donalda Tuska
- DNES - 13:51
- Varšava
Proti zmene poľského premiéra je necelá štvrtina respondentov prieskumu.
Viac ako polovica Poliakov je za výmenu predsedu vlády. Vyplýva to z prieskumu agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska, podľa ktorého si zmenu na poste premiéra želá takmer 51 percent opýtaných. Opačný názor má 39 percent respondentov, zatiaľ čo desať percent sa k otázke nevedelo vyjadriť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa výsledkov prieskumu vyše 33 percenta účastníkov odpovedalo „určite áno“ a 17,5 percenta „skôr áno“. Proti zmene bola necelá štvrtina respondentov, ktorí uviedli „skôr nie“, a 14 percent označilo odpoveď „určite nie“. Postoje sa líšia podľa politických preferencií - proti výmene premiéra bolo 72 percent voličov Občianskej koalície (KO), zatiaľ čo za zmenu sa vyslovilo 75 percent voličov opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Prieskum sa uskutočnil od 10. do 12. októbra 2025 na vzorke 1000 respondentov metódou telefonického a internetového skúmania. Zverejnenie výsledkov časovo pripadlo na druhé výročie prevzatia moci súčasnou vládnou koalíciou, ktorú tvoria KO, Poľská ľudová strana (PSL), Poľsko 2050 a Nová ľavica.
