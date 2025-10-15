  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 15.10.2025Meniny má Terézia
14°Bratislava

Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na riešenie situácie s očkovaním seniorov

  • DNES - 13:42
  • Bratislava
Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na riešenie situácie s očkovaním seniorov

Podľa lekárov povinnosť očkovania vybraných skupín vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Lekári z iniciatívy Lekári nahlas vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na urýchlené riešenie situácie v organizovaní očkovania rizikových skupín obyvateľov - najmä seniorov, chronicky chorých pacientov a osôb v zariadeniach sociálnych služieb. Ide o očkovanie proti COVID-19, chrípke a pneumokokom. Pripomínajú, že táto povinnosť vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Terajší stav stále neumožňuje očkovanie tisícov rizikových pacientov - predovšetkým imobilných osôb a seniorov - a vážne narúša rovnosť v prístupe k preventívnej starostlivosti,“ upozorňujú. Tvrdia, že všeobecní lekári, ktorí v septembri požiadali o možnosť očkovať proti COVID-19, stále nemajú vakcíny v ambulanciách. Nemajú ich podľa nich ani nemocnice, ktoré požiadali o očkovanie, okrem 16 oficiálnych očkovacích centier.

Ako konštatujú, z pondelkového (13. 10.) vyhlásenia MZ vyplynulo, že bude možné tento týždeň očkovať proti COVID-19 v ďalších nemocniciach a 38 ambulanciách. „Vo vyhlásení sa uvádza, že začnú očkovať tento týždeň. Znamená to, že lekárom a nemocniciam musí prísť email s možnosťou objednať vakcíny najneskôr vo štvrtok (16. 10.). Možnosť očkovať tak bude dostupná najskôr v piatok (17. 10.), reálne však od budúceho týždňa,“ doplnili.

Žiadajú MZ, aby nasadilo a koordinovalo výjazdové očkovacie tímy pre zariadenia sociálnych služieb a rizikové skupiny obyvateľstva. Taktiež, aby transparentne informovalo o dostupnosti vakcín a organizácii očkovania. „Zdravotná prevencia nesmie byť obmedzená administratívou. Ide o ochranu zdravia tých, ktorí ju najviac potrebujú,“ dodali lekári.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia začala trestné stíhanie za spochybňovanie bezpečnosti vakcín

Polícia začala trestné stíhanie za spochybňovanie bezpečnosti vakcín

DNES - 13:36Domáce

Trestné oznámenie na Petra Kotlára pre jeho vyjadrenia podala opozičná strana SaS v marci.

Sieť nemocníc Penta Hospitals podala pre bombové hrozby trestné oznámenie

Sieť nemocníc Penta Hospitals podala pre bombové hrozby trestné oznámenie

DNES - 13:35Domáce

Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals Slovensko čelila v uplynulých týždňoch štyrom bombovým vyhrážkam. Podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Vallo: Návrhom na presunutie volieb skúšajú, čo ešte demokracia znesie

Vallo: Návrhom na presunutie volieb skúšajú, čo ešte demokracia znesie

DNES - 13:33Domáce

Primátor Bratislavy reagoval na návrh Roberta Fica presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i voľby do orgánov samosprávy obcí na rok 2027.

Šaško odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam, označil ich za neakceptovateľné

Šaško odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam, označil ich za neakceptovateľné

DNES - 12:02Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško dôrazne odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam. Urobil tak v súvislosti so sériou hlásení bombových hrozieb nemocniciam siete Penta Hospitals. Označil to za neakceptovateľné.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvoduAKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikáciiČoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“
Konečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej úniiKonečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej únii
Nový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihuNový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihu
Nazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumyNazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumy
Protidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostrediaProtidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostredia
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebolAstronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP