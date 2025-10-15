Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na riešenie situácie s očkovaním seniorov
Podľa lekárov povinnosť očkovania vybraných skupín vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Lekári z iniciatívy Lekári nahlas vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na urýchlené riešenie situácie v organizovaní očkovania rizikových skupín obyvateľov - najmä seniorov, chronicky chorých pacientov a osôb v zariadeniach sociálnych služieb. Ide o očkovanie proti COVID-19, chrípke a pneumokokom. Pripomínajú, že táto povinnosť vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
„Terajší stav stále neumožňuje očkovanie tisícov rizikových pacientov - predovšetkým imobilných osôb a seniorov - a vážne narúša rovnosť v prístupe k preventívnej starostlivosti,“ upozorňujú. Tvrdia, že všeobecní lekári, ktorí v septembri požiadali o možnosť očkovať proti COVID-19, stále nemajú vakcíny v ambulanciách. Nemajú ich podľa nich ani nemocnice, ktoré požiadali o očkovanie, okrem 16 oficiálnych očkovacích centier.
Ako konštatujú, z pondelkového (13. 10.) vyhlásenia MZ vyplynulo, že bude možné tento týždeň očkovať proti COVID-19 v ďalších nemocniciach a 38 ambulanciách. „Vo vyhlásení sa uvádza, že začnú očkovať tento týždeň. Znamená to, že lekárom a nemocniciam musí prísť email s možnosťou objednať vakcíny najneskôr vo štvrtok (16. 10.). Možnosť očkovať tak bude dostupná najskôr v piatok (17. 10.), reálne však od budúceho týždňa,“ doplnili.
Žiadajú MZ, aby nasadilo a koordinovalo výjazdové očkovacie tímy pre zariadenia sociálnych služieb a rizikové skupiny obyvateľstva. Taktiež, aby transparentne informovalo o dostupnosti vakcín a organizácii očkovania. „Zdravotná prevencia nesmie byť obmedzená administratívou. Ide o ochranu zdravia tých, ktorí ju najviac potrebujú,“ dodali lekári.
