Polícia začala trestné stíhanie za spochybňovanie bezpečnosti vakcín
Trestné oznámenie na Petra Kotlára pre jeho vyjadrenia podala opozičná strana SaS v marci.
Polícia podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) začala trestné stíhanie vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom. V stredu o tom informovali predstavitelia SaS. Bratislavská krajská polícia tieto informácie nepotvrdila ani nevyvrátila. Trestné oznámenie na Kotlára pre jeho vyjadrenia podala SaS v marci.
Podľa slov predsedu SaS Branislava Gröhlinga ich o začatí trestného stíhania informovala bratislavská krajská polícia v utorok (14. 10.). „V tomto momente máme vedomosť o tom, že začalo trestné stíhanie vo veci. S ohľadom na všetko, čo sa zatiaľ javí zo spisu, sa domnievam, že je vysoko pravdepodobné, že bude vznesené obvinenie. Sme presvedčení, že naše trestné oznámenie má jasný skutkový základ a tou osobou, ktorú považujeme za hlavnú podozrivú, je Peter Kotlár vo funkcii splnomocnenca vlády SR,“ povedala podpredsedníčka SaS Mária Kolíková, ktorá považuje začatie trestného stíhania za dôležitý signál pre spoločnosť.
„V tejto chvíli mám dôveru, že ak, samozrejme, nedôjde k nejakému externému zasahovaniu, je úprimný záujem tento prípad vyšetriť a stanoviť, kde je pravda. My sa domnievame, že Peter Kotlár tým, že spochybňoval očkovanie pseudovedeckými faktami, mohol naozaj spôsobiť ohrozenie verejného zdravia,“ uviedol poslanec za SaS a člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Tomáš Szalay. Zároveň opäť vyzval vládu na odvolanie Kotlára z funkcie.
Podľa Szalayovej parlamentnej kolegyne Jany Bittó Cigánikovej zistenia z vyšetrovania potvrdzujú, že obvinenia, ktoré Kotlár šíril, boli nepravdivé. „Sám priznal, že nemal žiaden prístup k žiadnym zdravotníckym databázam. Všetko, čo zverejňoval, bola len jeho osobná fabulácia. Zneužil svoje postavenie vládneho splnomocnenca, šíril paniku,“ skonštatovala.
Hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová pre TASR uviedla, že v uvedenej veci sú aj naďalej zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávané procesné úkony a vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) nemá informácie o začatí trestného stíhania. Kotlára pred rokovaním vlády ocenil a hovorí o ňom ako o čestnom a slušnom človeku. Pripustil, že časť verejnosti môže jeho spôsob vyjadrovania vnímať negatívne.
Predstavitelia Hlasu-SD, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, zdôraznili, že Kotlár si nesplnil „základnú úlohu“, ktorú dostal, a to prešetriť manažovanie pandémie. „Dúfam, že sa mu ju podarí doručiť,“ povedal Šutaj Eštok. Pripomenul, že splnomocnenec vlády sa zodpovedá priamo predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na informácie o začatí trestného stíhania zopakoval, že stojí na strane vedy a modernej medicíny. „Nech polícia koná,“ dodal.
SaS podala trestné oznámenie potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.
