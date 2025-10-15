  • Články
Sieť nemocníc Penta Hospitals podala pre bombové hrozby trestné oznámenie

Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals Slovensko čelila v uplynulých týždňoch štyrom bombovým vyhrážkam. Podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Hoci sa prítomnosť výbušniny v nemocniciach v Košiciach, Michalovciach, Galante a Trebišove nepotvrdila, tieto incidenty podľa vedenia nemocničnej siete vážne narušili chod nemocníc, ohrozili pacientov, zdravotníkov aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regiónoch.

Každý takýto incident znamená prerušenie operácií, odklad hospitalizácií a presmerovanie záchraniek. Pacienti, ľudia, ktorí potrebujú pomoc, sa stávajú rukojemníkmi anonymného strachu,“ vyhlásil generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha. Podľa vedenia spoločnosti vykazujú tieto útoky znaky cielenej kampane proti regionálnym nemocniciam. Predstavitelia siete zároveň upozornili na rastúcu agresivitu verejnej diskusie o súkromných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Hovorca spoločnosti Tomáš Kráľ priblížil, že prvé tri anonymné hrozby boli doručené prostredníctvom webovej stránky nemocničnej siete, posledná cez externý online kanál. Vo všetkých prípadoch polícia vykonala pyrotechnické prehliadky a zabezpečila okolie nemocníc. Nemocnice museli počas zásahu polície dočasne prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Sieť vyzýva bezpečnostné zložky štátu, aby vyvinuli maximálnu snahu a čo najskôr odhalili pôvodcov týchto útokov.

Bombové vyhrážky nemocniciam dôrazne odsúdil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Označil ich za neakceptovateľné tak pre lekárov, ako aj pre zdravotníkov a pacientov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD) informoval, že Policajný zbor situáciu aktívne rieši spolu s manažmentom nemocníc.

Zdroj: Info.sk, TASR
