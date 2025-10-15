Sieť nemocníc Penta Hospitals podala pre bombové hrozby trestné oznámenie
Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals Slovensko čelila v uplynulých týždňoch štyrom bombovým vyhrážkam. Podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Hoci sa prítomnosť výbušniny v nemocniciach v Košiciach, Michalovciach, Galante a Trebišove nepotvrdila, tieto incidenty podľa vedenia nemocničnej siete vážne narušili chod nemocníc, ohrozili pacientov, zdravotníkov aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regiónoch.
„Každý takýto incident znamená prerušenie operácií, odklad hospitalizácií a presmerovanie záchraniek. Pacienti, ľudia, ktorí potrebujú pomoc, sa stávajú rukojemníkmi anonymného strachu,“ vyhlásil generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha. Podľa vedenia spoločnosti vykazujú tieto útoky znaky cielenej kampane proti regionálnym nemocniciam. Predstavitelia siete zároveň upozornili na rastúcu agresivitu verejnej diskusie o súkromných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Hovorca spoločnosti Tomáš Kráľ priblížil, že prvé tri anonymné hrozby boli doručené prostredníctvom webovej stránky nemocničnej siete, posledná cez externý online kanál. Vo všetkých prípadoch polícia vykonala pyrotechnické prehliadky a zabezpečila okolie nemocníc. Nemocnice museli počas zásahu polície dočasne prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Sieť vyzýva bezpečnostné zložky štátu, aby vyvinuli maximálnu snahu a čo najskôr odhalili pôvodcov týchto útokov.
Bombové vyhrážky nemocniciam dôrazne odsúdil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Označil ich za neakceptovateľné tak pre lekárov, ako aj pre zdravotníkov a pacientov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD) informoval, že Policajný zbor situáciu aktívne rieši spolu s manažmentom nemocníc.
Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na riešenie situácie s očkovaním seniorov
Podľa lekárov povinnosť očkovania vybraných skupín vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Polícia začala trestné stíhanie za spochybňovanie bezpečnosti vakcín
Trestné oznámenie na Petra Kotlára pre jeho vyjadrenia podala opozičná strana SaS v marci.
Vallo: Návrhom na presunutie volieb skúšajú, čo ešte demokracia znesie
Primátor Bratislavy reagoval na návrh Roberta Fica presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i voľby do orgánov samosprávy obcí na rok 2027.
Šaško odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam, označil ich za neakceptovateľné
Minister zdravotníctva Kamil Šaško dôrazne odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam. Urobil tak v súvislosti so sériou hlásení bombových hrozieb nemocniciam siete Penta Hospitals. Označil to za neakceptovateľné.