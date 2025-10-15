  • Články
Vallo: Návrhom na presunutie volieb skúšajú, čo ešte demokracia znesie

  • DNES - 13:33
  • Bratislava
Vallo: Návrhom na presunutie volieb skúšajú, čo ešte demokracia znesie

Primátor Bratislavy reagoval na návrh Roberta Fica presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i voľby do orgánov samosprávy obcí na rok 2027.

Návrhom na presunutie volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí skúšajú, čo ešte demokracia znesie. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v reakcii na návrh premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i voľby do orgánov samosprávy obcí na rok 2027.

My sme boli zvolení na štvorročné funkčné obdobie a demokratické je, aby sme po tomto čase zložili voličom účet. Neexistuje žiaden iný, vyšší dôvod, ktorý by to mal zmeniť,“ uviedol primátor.

Zároveň podotkol, že ak by sa kampaň ku komunálnym voľbám spojila s tou k parlamentným, z verejnej diskusie by zmizli mestské témy. „Aj komunálne voľby by potom zahltili témy z veľkej politiky, ako sú dve pohlavia alebo diktát Bruselu. Jedine, že by o toto skutočne niekomu išlo,“ poznamenal Vallo.

S myšlienkou presunu volieb prišiel cez víkend Fico na pracovnom sneme Smeru-SD. Vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli.

SK8 v reakcii uviedlo, že chce od premiéra vysvetlenie dôvodov na takúto úpravu. Možné predĺženie súčasného volebného obdobia odmietla už Únia miest Slovenska (ÚMS). Šéf ZMOS-u Jozef Božik reagoval, že o zmene dĺžky volebného obdobia by sa malo rozhodovať pred nasledujúcimi voľbami, nie počas prebiehajúceho obdobia. Aké však bude konečné stanovisko ZMOS-u, je podľa Božika predmetom ďalšej diskusie.

Zdroj: Info.sk, TASR
