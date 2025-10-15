Polícia začala preverovať údajné výroky Filipa Turka ako možné trestné činy
- DNES - 13:32
- Praha
Česká polícia začala preverovať údajné výroky poslanca Filipa Turka ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu.
V stredu to uviedla stanica ČT24. Server iRozhlas.cz zas informoval o tom, že Turek zvolený za stranu Motoristi sebe už v minulosti musel polícii vysvetľovať, prečo sa vyhrážal zamestnancovi saudskoarabskej ambasády šibenicou, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Český Deník N pred niekoľkými dňami zverejnil článok o tom, že Turek v minulosti opakovane na sociálnych sieťach zverejňoval otvorene rasistické, sexistické či homofóbne výroky. Hoci priznal, že v minulosti na sociálne siete napísal mnoho „hlúpostí“, zverejnené príspevky označil za manipulácie a uviedol, že je všetko pripravený vysvetliť aj prezidentovi Petrovi Pavlovi. Polícia, ktorá sa už výrokmi zaoberá, podľa ČT24 nevylúčila, že by v budúcnosti mohla v tejto súvislosti začať preverovať ešte ďalšie trestné činy.
Server iRozhlas.cz v stredu napísal, že získal policajné dokumenty k prípadu spred ôsmich rokov, keď musel Turek vysvetľovať svoje konanie voči zamestnancovi saudskoarabskej ambasády. Podľa servera dal tomuto mužovi za stierač auta obrázok šibenice a na streche auta si muž okrem toho našiel aj nábojnicu. Turek nakreslenú šibenicu polícii priznal, odmietol však, že by na strechu auta položil nábojnicu.
Obrázok za stieračom vysvetlil podľa policajných dokumentov tak, že chcel brániť svoju vtedajšiu priateľku, na ktorú údajne v tú noc niekto z auta pokrikoval. Podľa jej opisu Turek usúdil, že by to mohol byť človek z daného vozidla. Súčasný poslanec predpokladal, že vodič zrejme nebude vedieť po česky ani po anglicky, a tak by bolo zbytočné písať mu odkaz, preto mu napadlo „nakresliť niečo dôrazné, aby to pochopil“, povedal kriminalistom. Nábojnica, ktorú podľa jeho slov dostal pre šťastie od kamaráta poľovníka, mu vraj mohla vypadnúť z vrecka, keď si odtiaľ vyberal vizitku.
Prípad sa nakoniec vyriešil ako priestupok a Turek musel zaplatiť pokutu. Nie je však známe, v akej výške.
Na ďalšiu kauzu týkajúcu sa Turka, ktorý ašpiroval na funkciu ministra zahraničných vecí vo vznikajúcej českej vláde, sa novinári v stredu pýtali aj predsedu Motoristov Petra Macinku. „Pomerne dosť ma zaráža, že sa tu odovzdávajú nejaké materiály o priestupkových konaniach od polície novinárom. To si myslím, že nie je úplne správne,“ reagoval na ich otázky šéf Motoristov.
Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí (MZV) Daniel Drake neskôr potvrdil, že v roku 2017 sa saudskoarabská ambasáda na vyhrážky sťažovala nótou. „Dňa 29. marca 2017 dostalo MZV diplomatickú nótu od Veľvyslanectva Kráľovstva Saudskej Arábie označenú ako veľmi závažnú a urgentnú, v ktorej nás informovalo o vyhrážke zabitím voči jednému zo svojich diplomatov,“ citoval hovorcu server iDNES.cz. Rezort následne kontaktoval políciu.
Nemecký europoslanec podal trestné oznámenie na Orbána za kybernetický útok
Daniel Freund v stredu oznámil, že proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi podal trestné oznámenie za kybernetický útok.
Väčšina Poliakov si podľa prieskumu želá výmenu premiéra Donalda Tuska
Proti zmene poľského premiéra je necelá štvrtina respondentov prieskumu.
Szijjártó v Moskve: Spolupráca s Ruskom v oblasti energií je pre nás strategická
Pre Maďarsko má spolupráca s Ruskom v oblasti dodávok energie strategický význam. Podľa servera telex.hu to povedal pre ruský denník Izvestija maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Trump ocenil zabitého aktivistu Charlieho Kirka Prezidentskou medailou slobody
Americký prezident Donald Trump v utorok na slávnostnom ceremoniáli v Ružovej záhrade Bieleho domu posmrtne udelil pravicovému aktivistovi Charliemu Kirkovi Prezidentskú medailu slobody.