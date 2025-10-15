  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 15.10.2025Meniny má Terézia
14°Bratislava

Šaško odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam, označil ich za neakceptovateľné

  • DNES - 12:02
  • Bratislava
Šaško odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam, označil ich za neakceptovateľné

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dôrazne odsúdil bombové vyhrážky nemocniciam. Urobil tak v súvislosti so sériou hlásení bombových hrozieb nemocniciam siete Penta Hospitals. Označil to za neakceptovateľné.

Toto je neakceptovateľné, tak pre lekárov, tak pre zdravotníkov, ale aj pre pacientov. Ide o zariadenie, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť, kde sa zachraňujú životy,“ zdôraznil Šaško. V kontakte je aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). „Budeme veľmi dôrazne konať,“ dodal. V tejto súvislosti varoval aj pred populistickým nálepkovaním v sektore zdravotníctva.

Minister vnútra informoval, že Policajný zbor situáciu aktívne rieši spolu s manažmentom nemocníc.

Sieť regionálnych nemocníc sa stala za posledné obdobie už štyrikrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Zaznamenali ich v Košiciach, Michalovciach, Galante a Trebišove. Polícia sa vyhrážkami zaoberá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tomáš: Predĺženie funkčného obdobia vlády musí byť schválené ústavnou väčšinou

Tomáš: Predĺženie funkčného obdobia vlády musí byť schválené ústavnou väčšinou

DNES - 11:02Domáce

Predĺženie funkčného obdobia vlády zo štyroch na päť rokov musí byť schválené naprieč politickým spektrom, a to ústavnou väčšinou. Týkať by sa tiež malo až ďalších volieb.

Hromadná nehoda: Dve autá sa zrazili s autobusom

Hromadná nehoda: Dve autá sa zrazili s autobusom

DNES - 10:48Domáce

K dopravnej nehode došlo na križovatke.

Polícia zasahuje v 37 mestách, na toto si dajte pozor

Polícia zasahuje v 37 mestách, na toto si dajte pozor

DNES - 10:43Domáce

Dopravní policajti v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska dohliadajú počas stredy na reakcie vodičov na osoby prechádzajúce s bielou palicou cez priechody pre chodcov.

Vosveteit.sk
Konečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej úniiKonečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej únii
Nový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihuNový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihu
Nazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumyNazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumy
Protidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostrediaProtidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostredia
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebolAstronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLMNano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemiV Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP