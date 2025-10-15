  • Články
Von der Leyenová: Srbsko musí jasne ukázať odhodlanie na ceste do Európskej únie

  • DNES - 11:44
  • Belehrad
Von der Leyenová: Srbsko musí jasne ukázať odhodlanie na ceste do Európskej únie

Teraz je čas, aby Srbsko bolo jasné v otázke vstupu do Európskej únie, vyhlásila v stredu v Belehrade po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Informuje o tom TASR.

Potrebujeme vidieť pokrok v oblasti právneho štátu, volebného rámca a slobody médií. Viem, že tieto reformy nie sú ľahké. Vyžadujú si trpezlivosť a vytrvalosť,“ poznamenala von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii s Vučičom. Zdôraznila, že reformy musia zahŕňať všetky časti spoločnosti a politického spektra.

Okrem vnútroštátnych reforiem EÚ podľa predsedníčky EK očakáva od Belehradu väčšie zosúladenie zahraničnej politiky, vrátane sankcií proti Rusku. „Dosiahli ste 61 percent zhody s našou zahraničnou politikou. Je však potrebné urobiť viac. Chceme sa opierať o Srbsko ako o spoľahlivého partnera,“ povedala.

Šéfka EK vyhlásila, že členstvo v Únii nie je pre Srbsko len strategickým rozhodnutím. „Ponuka členstva v EÚ je príležitosťou. Je to sľub mieru. Prosperity. A solidarity. Najmä v čase krízy,“ konštatovala.

Ako príklad solidarity uviedla reakciu Únie na energetickú krízu v dôsledku vojny na Ukrajine. Srbsko popri ďalším kandidátskym krajinám zo západného Balkánu podľa nej mohlo počítať so všetkými opatreniami, ktoré Únia poskytla svojim členským štátom.

Naďalej sa môžete na nás spoľahnúť. Pripájame Srbsko k energetickému trhu EÚ. To je skutočná záruka, že srbské rodiny budú v zime v bezpečí a teple,“ uviedla a poukázala aj na ďalšie plánované projekty.

Von der Leyenová pripomenula, že EÚ v rámci plánu rastu pre západný Balkán doteraz pre Srbsko vyčlenila viac ako 100 miliónov eur na nové investície. „A ďalšie budú nasledovať,“ uviedla.

V rámci plánu rastu EÚ pracuje aj na integrácii Srbska do jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Vďaka tomu budú prevody peňazí medzi Srbskom a EÚ rýchlejšie, bezpečnejšie a oveľa lacnejšie, tvrdí von der Leyenová, podľa ktorej to bude mať reálny vplyv na srbské podniky a občanov, z ktorých mnohí žijú a pracujú v členských štátoch EÚ.

A teraz očakávame, že Srbsko preukáže rovnaké odhodlanie, a to nielen slovami, ale aj skutkami,“ zakončila šéfka EK, ktorá má počas dňa na pláne ešte rokovania v kosovskej Prištine a v Severnom Macedónsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
