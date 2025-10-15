  • Články
Pellegrini zavŕšil návštevu Severného Macedónska prehliadkou strednej školy

  • DNES - 11:42
  • Skopje
Pellegrini zavŕšil návštevu Severného Macedónska prehliadkou strednej školy

Školu finančne podporilo Slovensko v rámci Rozvojového programu OSN.

Prezident SR Peter Pellegrini zavŕšil svoju návštevu Severného Macedónska prehliadkou strednej školy Marie Curie-Sklodowskej, ktorú Slovensko finančne podporilo v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP) na výstavbu školského laboratória, kde sa študenti venujú spracovávaniu bioodpadu.

Teší ma, že Slovensko ako malá krajina dokáže aj takýmito výraznými prostriedkami pomáhať krajinám, ktoré to potrebujú. Som veľmi rád, že v rámci tejto medzinárodnej pomoci sme tu aktívnejší nielen v oblasti vzdelávania, ale naše ministerstvo financií a naši experti na verejné financie sa tu podieľajú na reforme verejného rozpočtu a približovania sa ekonomickým parametrom a účtovania na európske štandardy,“ uviedol Pellegrini.

Priblížil, že celková hodnota projektu dosiahla približne 350.000 amerických dolárov, z čoho približne 100.000 pochádzalo zo slovenskej rozvojovej pomoci. „Podľa mňa je najúžasnejšie vidieť projekt a študentov, ktorí skúšajú nové veci, učia sa, ako narábať s odpadom, a pritom používajú zariadenia, prostriedky, na ktoré prispela Slovenská republika,“ dodal.

Objasnil, že Slovensko pokračuje v podpore ďalších projektov v krajinách západného Balkánu vrátane oblasti kybernetickej bezpečnosti či digitalizácie verejnej správy. „Takto sa má správať štát, ktorý jednoducho, hoc má svoje limity, má svoju veľkosť, má svoju veľkosť ekonomiky,... napriek tomu dokážeme robiť takéto skvelé veci,“ uzavrel.

Dvojdňová oficiálna návšteva slovenského prezidenta v Severnom Macedónsku nadväzuje na jeho nedávne cesty do štátov západného Balkánu. Ich hlavným cieľom je podpora kandidátskych krajín regiónu pri integrácii do EÚ. Pellegrini rokoval s prezidentkou Gordanou Siljanovskou-Davkovou, stretol sa aj s premiérom hostiteľskej krajiny Christijanom Mickoským a predsedom parlamentu Afrimom Gašim.

Zdroj: Info.sk, TASR
