Orbán k prímeriu na Blízkom východe: Európa iba pasívne sledovala mierový proces
- DNES - 11:14
- Budapešť
Európska únia bola iba pasívnym pozorovateľom mierového procesu na Blízkom východe.
Vyhlásil to v stredu na Facebooku v reakcii na podpísanie dohody o prímerí v Gaze na pondelkovom mierovom summite v egyptskom Šarm aš-Šajchu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Zatiaľ čo Brusel dva roky pracoval iba na formulovaní zvučných vyhlásení, Američania a ich spojenci dosiahli mier vďaka vytrvalej diplomatickej práci,“ spresnil Orbán, ktorý v mierovom procese vyzdvihol úlohu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Svet sa už tretí deň snaží prísť na to, ako sa prezidentovi Trumpovi podarilo dosiahnuť to, čo sa desaťročia zdalo nemožné: mier na Blízkom východe. My Európania si musíme uvedomiť jednu vec, že celý proces sme sledovali iba zvonku,“ dodal maďarský premiér.
Podobný scenár by sa mohol zopakovať aj v prípade Ukrajiny, pokiaľ Brusel nezmení svoj postoj, varoval Orbán. „Sme vytláčaní od rokovacieho stola do hľadiska,“ formuloval premiér, podľa ktorého však existuje alternatíva. Tou je nasledovať americký príklad. „To by si však vyžadovalo rokovania aj s Rusmi. Vytrvalo a v súlade s našimi vlastnými záujmami,“ podčiarkol Orbán.
