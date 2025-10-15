  • Články
Tomáš: Predĺženie funkčného obdobia vlády musí byť schválené ústavnou väčšinou

  • DNES - 11:02
  • Bratislava
Predĺženie funkčného obdobia vlády zo štyroch na päť rokov musí byť schválené naprieč politickým spektrom, a to ústavnou väčšinou. Týkať by sa tiež malo až ďalších volieb. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Pokiaľ by sa celá politická scéna dohodla na zmene volebných pravidiel a volebných období, tak nech sa páči, ale keď nie, tak nič nové sa diať nebude,“ skonštatoval Tomáš.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) sa stotožňuje s názorom, že štvorročné funkčné obdobie nie je dostatočne dlhé na realizáciu plánov a projektov. „Viem to posúdiť ako minister, ale aj z mojich skúseností mestského a krajského poslanca,“ upozornil Takáč pred rokovaním vlády. „Ak príde nový človek na ministerstvo, alebo aj do vedenia obce či kraja, prvý rok len zisťuje stav vecí, potom má dva roky na riešenie a štvrtý rok je už predvolebným rokom,“ argumentoval s pripomenutím na zdĺhavosť procesov pri zmenách a nastavovaní procesov v štátnej správe.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v utorok (16. 10.) uviedol, že by bol za predĺženie funkčného obdobia vlády na päť rokov. Ako poznamenal, ide o jeho súkromný a subjektívny názor. Štyri roky považuje za krátky čas na plnenie programu.

Zdroj: Info.sk, TASR
