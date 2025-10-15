Hromadná nehoda: Dve autá sa zrazili s autobusom
K dopravnej nehode došlo na križovatke.
Zásah hasičov si v utorok (14.10.) ráno vyžiadala dopravná nehoda na križovatke cesty II/592 na výjazde z Bánoviec nad Bebravou. Na mieste sa zrazili dve osobné autá a autobus. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne v stredu na sociálnej sieti.
„Jedno z vozidiel spolu s autobusom po zrážke blokovali jazdný pruh, druhé vozidlo zostalo uviaznuté v priekope za krajnicou vozovky. Vo všetkých motorových vozidlách sa nachádzali len vodiči, jeden z nich bol po príchode hasičov na miesto v starostlivosti posádky záchrannej zdravotnej služby,“ opísal HaZZ.
Zasahujúci hasiči podľa neho preverili zdravotný stav u ďalších dvoch účastníkov dopravnej nehody, následne na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a neutralizovali vytečené prevádzkové kvapaliny.
„Po zdokumentovaní udalosti políciou hasiči asistovali pri naložení osobného automobilu na vozidlo odťahovej služby, po čom z vozovky odstránili uniknuté pohonné hmoty a ďalšie následky dopravnej nehody,“ dodal HaZZ.
Tomáš: Predĺženie funkčného obdobia vlády musí byť schválené ústavnou väčšinou
Predĺženie funkčného obdobia vlády zo štyroch na päť rokov musí byť schválené naprieč politickým spektrom, a to ústavnou väčšinou. Týkať by sa tiež malo až ďalších volieb.
Polícia zasahuje v 37 mestách, na toto si dajte pozor
Dopravní policajti v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska dohliadajú počas stredy na reakcie vodičov na osoby prechádzajúce s bielou palicou cez priechody pre chodcov.
Tragédia na diaľnici: Vodič dodávky zahynul pri zrážke s kamiónom
Doprava v danom úseku je obmedzená.
Dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou obnovili po jednej traťovej koľaji
Vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava obnovili po jednej traťovej koľaji.