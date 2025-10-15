  • Články
Hromadná nehoda: Dve autá sa zrazili s autobusom

  • DNES - 10:48
  • Bánovce nad Bebravou
K dopravnej nehode došlo na križovatke.

Zásah hasičov si v utorok (14.10.) ráno vyžiadala dopravná nehoda na križovatke cesty II/592 na výjazde z Bánoviec nad Bebravou. Na mieste sa zrazili dve osobné autá a autobus. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne v stredu na sociálnej sieti.

Jedno z vozidiel spolu s autobusom po zrážke blokovali jazdný pruh, druhé vozidlo zostalo uviaznuté v priekope za krajnicou vozovky. Vo všetkých motorových vozidlách sa nachádzali len vodiči, jeden z nich bol po príchode hasičov na miesto v starostlivosti posádky záchrannej zdravotnej služby,“ opísal HaZZ.

Zasahujúci hasiči podľa neho preverili zdravotný stav u ďalších dvoch účastníkov dopravnej nehody, následne na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a neutralizovali vytečené prevádzkové kvapaliny.

Po zdokumentovaní udalosti políciou hasiči asistovali pri naložení osobného automobilu na vozidlo odťahovej služby, po čom z vozovky odstránili uniknuté pohonné hmoty a ďalšie následky dopravnej nehody,“ dodal HaZZ.

Zdroj: Info.sk, TASR
