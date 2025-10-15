  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 15.10.2025Meniny má Terézia
13°Bratislava

Polícia zasahuje v 37 mestách, na toto si dajte pozor

  • DNES - 10:43
  • Bratislava
Polícia zasahuje v 37 mestách, na toto si dajte pozor

Dopravní policajti v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) dohliadajú počas stredy na reakcie vodičov na osoby prechádzajúce s bielou palicou cez priechody pre chodcov.

Šestnásty ročník dopravno-preventívnej akcie sa koná naprieč Slovenskom pri príležitosti Medzinárodného dňa bielej palice.

Tento rok sa nachádzame v 37 mestách po celom Slovensku a na 42 priechodoch pre chodcov. Takže je nás možné nájsť na území celého Slovenska,“ priblížila hlavná koordinátorka akcie z ÚNSS Michaela Serafín. Výstupom budú štatistiky o tom, koľko vodičov zastaví a naopak nezastaví osobám prechádzajúcim s bielou palicou cez priechody. „Toto monitorovanie je dôležité práve preto, aby sme zistili, ako sú na tom naši vodiči, prípadne aby sme vedeli zvýšiť bezpečnosť našich chodcov na cestách, špeciálne ohrozených skupín,“ doplnila.

Zrakovo postihnutí signalizujú zámer prejsť cez priechod pre chodcov zdvihnutím bielej palice do výšky pása. Následne počkajú tri až päť sekúnd, kým auto zastaví. „Mám skúsenosti, že vodiči zvyknú trúbiť, čo nie je správne. Nevieme, či trúbia na nás alebo na iných. Je lepšie, keď na nás zakričia, že môžeme prejsť,“ povedala pre TASR Vanesa Richterová, ktorá sa s bielou palicou pohybuje po Bratislave.

ÚNSS dlhodobo pomáha zrakovo znevýhodneným používať bielu palicu napríklad počas cesty do práce, školy, na poštu či do obchodu. „Nácvik prebieha najskôr v domácom prostrední, potom v uliciach,“ povedala PR manažérka únie Eliška Fričovská. Problémy robia chodcom s bielou palicou napríklad nesprávne zaparkované autá alebo kolobežky v strede chodníkov. „Na toto by sa mal klásť veľký dôraz a dbať na to, aby boli kolobežky správne zaparkované, nie v strede chodníkov alebo pri vodiacich líniách, ktoré nám pomáhajú pri orientácii,“ doplnila Richterová.

Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč považuje rešpektovanie bielej palice nielen za prejav dodržiavania zákona, ale aj za prejav úcty a ohľaduplnosti voči takýmto osobám. „Chcel by som vyzvať účastníkov cestnej premávky a vodičov, aby boli ohľaduplní vo všeobecnosti voči chodcom a zvlášť by som zdôraznil, aby boli ohľaduplní voči osobám, ktoré používajú bielu palicu,“ podčiarkol.

Policajti evidujú za deväť mesiacov tohto roka pri viac ako 8500 dopravných nehodách 665 nehôd s účasťou chodcov. „Až 223 nehôd bolo spôsobených priamo na priechode pre chodcov. Pri týchto dopravných nehodách došlo k usmrteniu ôsmich osôb, 36 osôb bolo ťažko zranených a 170 osôb bolo ľahko zranených,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tomáš: Predĺženie funkčného obdobia vlády musí byť schválené ústavnou väčšinou

Tomáš: Predĺženie funkčného obdobia vlády musí byť schválené ústavnou väčšinou

DNES - 11:02Domáce

Predĺženie funkčného obdobia vlády zo štyroch na päť rokov musí byť schválené naprieč politickým spektrom, a to ústavnou väčšinou. Týkať by sa tiež malo až ďalších volieb.

Hromadná nehoda: Dve autá sa zrazili s autobusom

Hromadná nehoda: Dve autá sa zrazili s autobusom

DNES - 10:48Domáce

K dopravnej nehode došlo na križovatke.

Dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou obnovili po jednej traťovej koľaji

Dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou obnovili po jednej traťovej koľaji

DNES - 6:09Domáce

Vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava obnovili po jednej traťovej koľaji.

Vosveteit.sk
Konečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej úniiKonečne vieme, prečo čínske telefóny v Európe majú menšiu kapacitu batérie. Poďakovať sa za to môžeme Európskej únii
Nový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihuNový útok na Android dokáže čítať tvoje heslá priamo z obrazovky. Pixnapping premieňa obrazovku tvojho mobilu na otvorenú knihu
Nazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumyNazvali ho „Google pre DNA“: Vedci predstavili revolučný nástroj MetaGraph, ktorý urýchli genetické výskumy
Protidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostrediaProtidronový systém VAMPIRE dostal brutálny upgrade. L3Harris rozširuje obranný systém proti dronom na všetky prostredia
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebolAstronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLMNano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemiV Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP