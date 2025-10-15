  • Články
Tragédia na diaľnici: Vodič dodávky zahynul pri zrážke s kamiónom

  • DNES - 7:42
  • Bratislava
Doprava v danom úseku je obmedzená.

Na diaľnici D1 na 33. kilometri v smere do Bratislavy došlo v stredu ráno k dopravnej nehode dodávky a nákladného auta. Vodič dodávky pri nehode zomrel. Doprava je obmedzená.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Diaľnica je v tomto úseku prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.

„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v čase krátko pred 04.45 h,“ uviedla hovorkyňa. Priblížila, že obe vozidlá po nehode skončili mimo vozovky. „Vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ dodala Bartošová.

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
