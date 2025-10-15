  • Články
Ukrajinské úrady nariadili masovú evakuáciu v okolí vojnou poničeného Kupianska

  • DNES - 6:19
  • Kyjev
Ukrajinské úrady v utorok nariadili masovú evakuáciu rodín z desiatok dedín v okolí vojnou poničeného východoukrajinského mesta Kupiansk.

Odvolávajú sa na „zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu“, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov na sociálnej sieti Telegram napísal, že úrady nariadili celkom 409 rodinám s 601 deťmi opustiť 27 lokalít v okolí Kupianska. Iný predstaviteľ oblasti zas pre verejnoprávny portál Suspilne povedal, že zoznam evakuovaných lokalít sa zvýšil až na 40.

Agentúra Reuters uvádza, že ruské sily už niekoľko mesiacov útočia a postupujú na mesto Kupiansk, ktoré je považované za kľúčový cieľ ich ťaženia na západ cez strednú a východnú Ukrajinu. Strategicky dôležité mesto bolo na začiatku ruskej invázie vo februári 2022 dobyté, no ukrajinské jednotky ho ešte v ten istý rok oslobodili.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že ukrajinské sily bránia kľúčové oblasti pozdĺž bojového frontu vrátane Kupianska. V uplynulých dňoch tiež hovoril o ukrajinskej protiofenzíve v blízkosti mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň na stretnutí veliteľov ruskej armády naopak povedal, že si Moskva drží na bojisku úplnú strategickú iniciatívu a že ruské jednotky tento rok dobyli na Ukrajine už takmer 5000 kilometrov štvorcových územia.

Zdroj: Info.sk, TASR
