  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 15.10.2025Meniny má Terézia
11°Bratislava

Ukrajina posilní spoluprácu so Slovenskom v tejto oblasti

  • DNES - 6:15
  • Kyjev/Bratislava
Ukrajina posilní spoluprácu so Slovenskom v tejto oblasti

Ukrajina po návšteve delegácie NR SR posilní spoluprácu so Slovenskom.

Ukrajina po návšteve delegácie z Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti rozširuje technologickú spoluprácu s Európou a Slovenskom. TASR o tom informuje na základe správ webu Odessa Journal a webovej stránky medziparlamentnej platformy pre výmenu informácií IPEX.

Podľa Odessa Journal sa rokovania slovenskej delegácie s ukrajinskou stranou zameriavali na konkrétne oblasti spolupráce vrátane implementácie systémov elektronických verejných služieb, rozvoja umelej inteligencie (AI) vo verejnej správe a posilnenia kybernetickej bezpečnosti.

Portál napísal, že Slovensko prejavilo záujem o skúsenosti Ukrajiny s digitalizáciou, implementáciou jej národnej stratégie pre umelú inteligenciu, rozvojom digitálnych služieb a koordináciou vládnych inštitúcií s cieľom zvýšiť pohodlie občanov.

Delegácia NR SR vedená jej predsedom Jánom Ferenčákom (Hlas-SD) rokovala s ukrajinskou stranou zastupovanou námestníkom ministra pre európsku integráciu Oleksandrom Borňakovom a námestníčkou ministra pre digitálnu správu Zoryanou Stetsiukovou.

Súčasťou slovenskej delegácie na Ukrajine boli od 5. do 8. októbra okrem Ferenčáka aj podpredseda eurovýboru Michal Stuška (Smer-SD), podpredsedníčka Beáta Jurík (PS) a Ján Hargaš (PS).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ukrajinské úrady nariadili masovú evakuáciu v okolí vojnou poničeného Kupianska

Ukrajinské úrady nariadili masovú evakuáciu v okolí vojnou poničeného Kupianska

DNES - 6:19Zahraničné

Ukrajinské úrady v utorok nariadili masovú evakuáciu rodín z desiatok dedín v okolí vojnou poničeného východoukrajinského mesta Kupiansk.

Trump zvažuje clá, nepáčia sa mu výdavky na obranu tejto európskej krajiny

Trump zvažuje clá, nepáčia sa mu výdavky na obranu tejto európskej krajiny

DNES - 6:11Zahraničné

Donald Trump chce potrestať krajinu, ktorá nedosahuje päťpercentnú hranicu výdavkov na obranu členských štátov NATO.

Hamas odovzdal Červenému krížu ďalšie štyri telá rukojemníkov

Hamas odovzdal Červenému krížu ďalšie štyri telá rukojemníkov

VČERA - 22:15Zahraničné

Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok v Pásme Gazy odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža ostatky ďalších štyroch rukojemníkov, oznámila izraelská armáda.

Trump: Ak Hamas odmietne zložiť zbrane, odzbrojíme ho my

Trump: Ak Hamas odmietne zložiť zbrane, odzbrojíme ho my

VČERA - 22:13Zahraničné

Palestínska militantná skupina Hamas bude odzbrojená, ak to odmietne urobiť sama, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump.

Vosveteit.sk
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebolAstronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLMNano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemiV Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálnePOZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavamiZemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP