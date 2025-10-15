Ukrajina posilní spoluprácu so Slovenskom v tejto oblasti
- DNES - 6:15
- Kyjev/Bratislava
Ukrajina po návšteve delegácie NR SR posilní spoluprácu so Slovenskom.
Ukrajina po návšteve delegácie z Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti rozširuje technologickú spoluprácu s Európou a Slovenskom. TASR o tom informuje na základe správ webu Odessa Journal a webovej stránky medziparlamentnej platformy pre výmenu informácií IPEX.
Podľa Odessa Journal sa rokovania slovenskej delegácie s ukrajinskou stranou zameriavali na konkrétne oblasti spolupráce vrátane implementácie systémov elektronických verejných služieb, rozvoja umelej inteligencie (AI) vo verejnej správe a posilnenia kybernetickej bezpečnosti.
Portál napísal, že Slovensko prejavilo záujem o skúsenosti Ukrajiny s digitalizáciou, implementáciou jej národnej stratégie pre umelú inteligenciu, rozvojom digitálnych služieb a koordináciou vládnych inštitúcií s cieľom zvýšiť pohodlie občanov.
Delegácia NR SR vedená jej predsedom Jánom Ferenčákom (Hlas-SD) rokovala s ukrajinskou stranou zastupovanou námestníkom ministra pre európsku integráciu Oleksandrom Borňakovom a námestníčkou ministra pre digitálnu správu Zoryanou Stetsiukovou.
Súčasťou slovenskej delegácie na Ukrajine boli od 5. do 8. októbra okrem Ferenčáka aj podpredseda eurovýboru Michal Stuška (Smer-SD), podpredsedníčka Beáta Jurík (PS) a Ján Hargaš (PS).
