Trump zvažuje clá, nepáčia sa mu výdavky na obranu tejto európskej krajiny

Donald Trump chce potrestať krajinu, ktorá nedosahuje päťpercentnú hranicu výdavkov na obranu členských štátov NATO.

Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že zvažuje uvaliť clá na Španielsko ako trest za to, že nedosahuje päťpercentnú hranicu výdavkov na obranu členských štátov NATO. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Som veľmi nešťastný zo Španielska. Je to jediný štát, ktorý nezdvihol číslo na päť percent... takže nie som spokojný so Španielskom,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Konštatoval, že je to zo strany Španielska veľmi neúctivé voči Severoatlantickej aliancii. „V skutočnosti som uvažoval o tom, že ich potrestám obchodnými clami, za to, čo urobili, a možno to aj urobím,“ vyhlásil prezident USA.

Agentúra Reuters objasňuje, že Trump odkazoval na Španielsko ako na jediného z 32-členov NATO, ktorý sa nezaviazal zvýšiť svoje výdavky na obranu na päť percent HDP, ako sa lídri štátov Aliancie dohodli v júni.

Španielsky premiér Pedro Sánchez vtedy získal výnimku na poslednú chvíľu a vyhlásil, že Španielsko bude míňať iba do 2,1 percenta, čo nazval „dostatočným a realistickým“. Španielsko tvrdí, že nižšie výdavky kompenzuje silným príspevkom vojakov do misií NATO vrátane nasadenia v Lotyšsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Turecku, informuje Reuters.

Trump vo štvrtok naznačil, že Španielsko by malo byť vylúčené z NATO v súvislosti s nedodržaním požiadaviek na vyššie výdavky na obranu. Zdroje zo španielskej vlády v piatok v reakcii na vyjadrenie amerického prezidenta uviedli, že Španielsko je „oddaným a plnoprávnym členom NATO“ a spĺňa svoje kapacitné ciele rovnako ako Spojené štáty.

Zdroj: Info.sk, TASR
