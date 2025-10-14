  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
11°Bratislava

Hamas odovzdal Červenému krížu ďalšie štyri telá rukojemníkov

  • DNES - 22:15
  • Gaza
Hamas odovzdal Červenému krížu ďalšie štyri telá rukojemníkov

Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok v Pásme Gazy odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších štyroch rukojemníkov, oznámila izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom mu boli odovzdané štyri rakvy so zosnulými rukojemníkmi a sú na ceste k jednotkám izraelskej armády a izraelskej bezpečnostnej agentúre v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Sky News tvrdí, že Hamas odovzdal rakvy s telami MVČK na severe palestínskej enklávy.

Ostatky prevezú do špecializovaného centra v Izraeli, kde ich identifikujú. Hamas nezverejnil mená osôb, ktorých telá odovzdal.

Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. V utorok Hamas oznámil, že vráti ďalšie štyri až šesť tiel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Ak Hamas odmietne zložiť zbrane, odzbrojíme ho my

Trump: Ak Hamas odmietne zložiť zbrane, odzbrojíme ho my

DNES - 22:13Zahraničné

Palestínska militantná skupina Hamas bude odzbrojená, ak to odmietne urobiť sama, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump.

Muža vo Vatikáne zadržali, takto znesvätil oltár

Muža vo Vatikáne zadržali, takto znesvätil oltár

DNES - 21:52Zahraničné

V Bazilike sv. Petra zasahovala ochranka aj polícia.

Trump: Práca sa neskončila, Hamas nevrátil mŕtvych rukojemníkov

Trump: Práca sa neskončila, Hamas nevrátil mŕtvych rukojemníkov

DNES - 20:13Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval palestínske militantné hnutie Hamas na odovzdanie tiel zvyšných izraelských rukojemníkov, ktoré sa naďalej nachádzajú v Pásme Gazy.

Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra

Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra

DNES - 16:53Zahraničné

Ak by sa ukázalo, že výroky poslanca zvoleného za Motoristov sebe Filipa Turka sú autentické, tak by podľa českého prezidenta Petra Pavla nebol vhodným kandidátom na akúkoľvek ministerskú pozíciu.

Vosveteit.sk
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebolAstronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLMNano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemiV Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálnePOZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavamiZemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP