Hamas odovzdal Červenému krížu ďalšie štyri telá rukojemníkov
- DNES - 22:15
- Gaza
Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok v Pásme Gazy odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších štyroch rukojemníkov, oznámila izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom mu boli odovzdané štyri rakvy so zosnulými rukojemníkmi a sú na ceste k jednotkám izraelskej armády a izraelskej bezpečnostnej agentúre v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Sky News tvrdí, že Hamas odovzdal rakvy s telami MVČK na severe palestínskej enklávy.
Ostatky prevezú do špecializovaného centra v Izraeli, kde ich identifikujú. Hamas nezverejnil mená osôb, ktorých telá odovzdal.
Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. V utorok Hamas oznámil, že vráti ďalšie štyri až šesť tiel.
Trump: Ak Hamas odmietne zložiť zbrane, odzbrojíme ho my
Palestínska militantná skupina Hamas bude odzbrojená, ak to odmietne urobiť sama, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump.
Muža vo Vatikáne zadržali, takto znesvätil oltár
V Bazilike sv. Petra zasahovala ochranka aj polícia.
Trump: Práca sa neskončila, Hamas nevrátil mŕtvych rukojemníkov
Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval palestínske militantné hnutie Hamas na odovzdanie tiel zvyšných izraelských rukojemníkov, ktoré sa naďalej nachádzajú v Pásme Gazy.
Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra
Ak by sa ukázalo, že výroky poslanca zvoleného za Motoristov sebe Filipa Turka sú autentické, tak by podľa českého prezidenta Petra Pavla nebol vhodným kandidátom na akúkoľvek ministerskú pozíciu.